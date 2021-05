Baja presupuesto en gasto para aviación: desde 2010, 35.5% menos

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibió en 2021, tercer año de la administración actual, un presupuesto de 379.7 millones de pesos, 37.9 por ciento menos que en el último año del sexenio pasado y fue 35.5 por ciento inferior a lo otorgado en 2010 (año en el que también se degradó a Categoría 2 a la autoridad aeronáutica mexicana), cuando a la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), le asignaron 589 millones de pesos.

Tras la noticia de que la Administración Federal de Aviación de EU (FAA) bajó la calificación de la seguridad aérea a México tras una auditoría, se señaló que los hallazgos arrojaron, entre otras cosas, falta de inspectores para llevar a cabo las verificaciones de la AFAC, capacitación del personal y el incremento del sueldo de los mismos.

En entrevista con La Razón, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, director general de la AFAC, afirmó que tendrá un presupuesto estraordinario de alrededor de 151 millones de pesos para dar cumplimiento a las observaciones de la FAA.

“En total lo que nos autorizaron fueron alrededor de 91 millones de pesos (para dar cumplimiento a las 28 observaciones), a eso hay que sumarle 60 millones de pesos que se prevé para la nómina que se tendrían que adicionar por la contratación de 280 plazas, en total hablamos de un poquito más de 151 millones de pesos qué nos autorizó el Gobierno para solventar los hallazgos de la auditoría”, señaló al insistir que se cumplieron con tadas las solicitudes hechas por la FAA.

Carlos Torres, experto en temas aeronáuticos, sostuvo que es preocupante no contar con el personal suficiente para realizar las labores encomendadas por la AFAC, que están orientadas en realizar las auditorías a todos los participantes del sector, como las aerolíneas, líneas aéreas comerciales y aviación general.

En 2010 la misma FAA disminuyó la categoría de México a nivel 2, precisamente por temas de falta de personal altamente capacitado que cumpliera con los estándares internacionales, en ese momento, de acuerdo con reportes, la autoridad tuvo que erogar alrededor de 500 millones de pesos adicionales al presupuesto aprobado para el ejercicio de ese año para dar cumplimiento a las disposiciones, casi el doble de lo que les aprobaron.

La AFAC, instancia que opera desde octubre de 2019, ahondó en que los hallazgos en la auditoría de 2021 están relacionados con la carencia de inspectores para llevar a cabo las verificaciones a la industria aérea, para lo cual deben sumar 280 plazas y de las cuales lleva casi 200.

Rodríguez Munguía explicó que en el caso de la capacitación, ya se tienen el recurso financiero, por lo que ya se hicieron las programaciones de algunos cursos para el personal, los cuales serán en el extranjero, y otros más se están impartiendo.

“Son lamentables, no es algo que vaya acorde a la necesidad del país, la necesidad que existe, yo creo que el Gobierno debería verlo como una inversión y no como un gasto, tenemos que invertir en todos estos elementos, sino las consecuencias son claras”, comentó Luis Osorio, socio director en OR Consultores y también exdirector de la Canaero.

Ven daño del turismo

Si bien la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina y el Caribe (Actual) dijo que con la decisión de la baja en la Categoría de México el más afectado es EU, mientras dure el país en Categoría 2, se golpeará fuertemente al sector turístico.

Armando Bojórquez, presidente de Actual, señaló que la decisión estadounidense sirve como un llamado de atención a las autoridades mexicanas para que no bajen la guardia en materia de seguridad.

En tanto, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) afirmó que la baja en la calificación sí generará graves afectaciones al sector, ya que las aerolíneas mexicanas no podrán aumentar operaciones, incluso cuando esta temporada de verano es la más importante para el sector turístico.

... Y hoy se reúne con la autoridad de EU

Después de la reunión que sostuvo con aerolíneas, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Canaero, la Agencia Federal de Aviación Civil señaló que hoy la SCT se reunirá con la FAA, en compañía de la AFAC y el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma.

“El subsecretario de Transporte de la SCT, un servidor, con el acompañamiento del embajador de México en EU vamos a tener una entrevista vía videoconferencia mañana (hoy) con el titular de la FAA”, sostuvo en entrevista Carlos Rodríguez, director de la AFAC.

Refirió que en dicha reunión, cuestionarán a la FAA sobre la razón por la que no se registraron las evidencias del cumplimiento a las 28 observaciones realizadas por EU.

Asimismo, señaló que en el encuentro solicitarán que esa autoridad le dé asistencia técnica a la SCT, para realizar una revisión más a fondo, con la finalidad de recuperar en el corto plazo la Categoría 1.