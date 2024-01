Banco de México advierte de video falso hecho con IA

El Banco de México advirtió de un video falso que circula en redes sociales y que fue presuntamente generado por Inteligencia Artificial (IA), que usa la imagen y falsea la voz de la gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja, así como de otras personalidades de la vida pública del país.

“Este instituto central niega categóricamente la información que se difunde, e insta a la población a ignorar el mencionado video falso para evitar ser víctima de engaños que puedan llevar a operaciones fraudulentas”, expuso.

El Banco de México es el instituto central del Estado mexicano. Dentro de sus facultades no se encuentran las de realizar operaciones activas, pasivas o de servicios con el público en general. Es decir, no celebra transacciones u operaciones financieras con particulares, por lo cual no solicita a ninguna persona depósitos de dinero o entrega de documentos, ni les requiere realizar trámites en sus oficinas o con sus funcionarios, dijo en una nota informativa difundida a través de sus redes sociales.

Tampoco ofrece créditos, inversiones o productos financieros como los que se indican en el video. Por último, se informa que la única página oficial del Banco de México es https://www.banxico.org.mx, por lo que en caso de que requiera consultar información publicada por Banxico, es importante verificar en su navegador web que ésa sea la dirección visitada.

Analistas han señalado que si bien la IA tiene grandes beneficios, también riesgos importantes, como lo es la falsificación de voces.