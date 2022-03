¿Cuáles fueron los bancos con más reclamaciones en 2021? Aquí te decimos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió un total de 155 mil 959 reclamaciones contra los bancos , de los cuales los que tienen más son BBVA con 16 por ciento, Banorte con 15 por ciento, y Santander y Citibanamex con 14 por ciento, en cada caso.

El organismo informó que en conjunto nueve bancos registraron un total de 147 mil 714 reclamaciones, equivalente al 94.7 por ciento del sector bancario: BBVA, Citibanamex, Banco Mercantil del Norte, Scotiabank, Banco Santander, HSBC, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa.

De acuerdo al Índice de reclamación en Condusef, por cada 10 mil contratos, destacan Scotiabank con 12 reclamaciones, Inbursa con 9 reclamaciones, así como HSBC y Banorte con 8 reclamaciones cada uno. Cabe mencionar que este índice permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado.

Indicó que en 2021, la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones de los bancos más relevantes con el 20 por ciento de participación y un total de 29 mil 086 reclamaciones; seguida del estado de Jalisco con 9 mil 108 reclamaciones, es decir, el 6 por ciento del total.

leer más Cofece recomienda a Legislativo no aprobar reforma eléctrica del Ejecutivo

La Condusef señaló que los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito con 27 por ciento de participación, tarjeta de débito con 20 por ciento y crédito personal con 8 por ciento.

En cuanto al porcentaje de resolución favorable por producto, en tarjeta de crédito fue de 46 por ciento; en tarjeta de débito 40 por ciento y en cuenta de nómina 38 por ciento, agregó en un comunicado.

Destacó que las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron Citibanamex con 54 por ciento, Banco Inbursa con 44 por ciento y BBVA y BanCoppel con el 43 por ciento.

Finalmente, las principales causas de reclamación fueron: consumos no reconocidos con 21 por ciento, transferencia electrónica no reconocida con 14 por ciento, y cargos no reconocidos en la cuenta con 8 por ciento.

RFH