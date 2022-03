Advierte CDMX “marcha muy violenta”

El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, advirtió que se espera que la manifestación de este 8 de marzo en la Ciudad de México sea "muy violenta".

En conferencia de prensa, el secretario detalló que se tiene conocimiento de al menos 15 grupos organizados con el objetivo de generar violencia durante la manifestación.

“De acuerdo con la información que tenemos, se espera una marcha muy violenta. Por lo menos se tiene información de que hay 15 grupos organizados para generar violencia durante la movilización, llevando todo tipo de artefactos peligrosos. Hay grupos que están juntando instrumentos peligrosos que pueden dañar a otras personas”, expresó.

Entre los objetos mencionados por el funcionario se encuentran cizallas, alicatas, sopletes, martillos, picos, piolets, hachas, mazos, cadenas, tubos, bazucas de fabricación casera, bombas molotov, tasers eléctricos, tijeras, cohetones, petardos, gasolina, thinner, navajas, palos y gas pimienta.

En su mensaje, Martí Batres reiteró el llamado a que sea una manifestación pacífica, toda vez que la violencia "es machista" y pone en riesgo a otras mujeres.

Evidentemente, respetamos la libertad que tiene cada persona, libertad de tránsito, libertad de manifestarse

Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX

“(Esa violencia) no se justifica de ninguna manera, esta violencia es una violencia machista, es una violencia que pone en peligro a otras mujeres. No se justifica tampoco porque hay políticas en contra de la violencia contra las mujeres en esta ciudad. La prioridad del Gobierno de la Ciudad el día de mañana (hoy), será la protección de las personas, proteger a las personas, proteger a las mujeres, proteger a la población civil en general”, dijo.

Tras ser cuestionado sobre los nombres de estos grupos, el funcionario capitalino explicó únicamente que algunos de éstos “son conocidos”, ya sea por investigaciones periodísticas o porque en redes sociales anuncian sus acciones y los puntos en donde se reunirán.

Ante esto, consideró que la obligación de las autoridades es la de “informar” a la ciudadanía y a la opinión pública acerca de estos grupos y las acciones que tienen previstas con la intención de proteger a los capitalinos .

“Evidentemente respetamos la libertad que tiene cada persona, libertad de tránsito, libertad de manifestarse, pero estamos en la obligación de informarle a la ciudadanía estos elementos que hemos encontrado”, expresó.

Para nosotros, la violencia no se combate con la violencia.No estamos de acuerdo con ello, es más, la violencia es machista

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Reprueba violencia

Más temprano, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la manifestación no se va a reprimir, sino únicamente a contener, en caso de ser necesario.

En rueda de prensa, la mandataria reiteró su llamado a que el evento se realice sin violencia, pues advirtió que en los últimos años ya se han registrado este tipo de actos en las protestas.

“Se espera para el día de mañana (hoy), ustedes han visto en los últimos años, grupos que utilizan artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación. Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov, ya no sólo martillos y otras herramientas”, indicó.

Sheinbaum Pardo resaltó su desacuerdo con esos métodos y dijo que la violencia no está justificada, sobre todo porque el Gobierno de la Ciudad tiene las puertas abiertas en la atención a las mujeres y apoya a las víctimas.

“Para nosotros, la violencia no se combate con la violencia. No estamos de acuerdo con ello, es más, la violencia es machista, si lo quieren poner así, la violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres, entonces no está justificada”, sostuvo.

Pide AMLO no caer en provocaciones

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las mujeres a no caer en provocaciones, por lo que espera que este martes 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, las manifestaciones y movilizaciones se lleven en total calma, de manera pacífica, pues tiene información de que se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov, por lo que sostuvo que “eso ya no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Eso es una postura reaccionaria”.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que “no podemos resolver los problemas, si no se va a las causas”, por ello, dijo que “se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia”.

“Es importante que tengamos claro que la paz es fruto de la justicia, hay que combatir la desigualdad e injusticia social, desterrar la corrupción, fortalecer la familia y evitar la desintegración familiar”, enfatizó.

Lo anterior, debido a que consideró que este tipo de violencia son sólo resabios de los gobiernos neoliberales anteriores; aseveró que hay quienes quieren confrontar al gobierno, vandalizar Palacio Nacional, la Catedral y dar una imagen de “un México en llamas”, porque no están de acuerdo con la transformación que se está realizando, y advirtió que “no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres”.

El mandatario solicitó que “no se opte por la violencia, eso es lo más inhumano que puede haber”, al referirse también a lo ocurrido en el estadio Corregidora, en Querétaro, durante el partido Querétaro vs. Atlas, el pasado fin de semana, donde resultaron 26 personas heridas.

