No vamos a reprimir, vamos a contener: Sheinbaum, sobre marcha feminista

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se va a reprimir, sino a contener, durante la manifestación programada para este martes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En rueda de prensa, la mandataria explicó que se tiene identificados a grupos violentos que participarán en la manifestación y reiteró su llamado a que el evento de mañana se realice sin violencia.

"Se espera para el día de mañana, ustedes lo han visto en los últimos años, grupos que utilizan artefactos peligrosos y métodos violentos en la manifestación. Son grupos que se cubren los rostros y utilizan estos objetos, bombas molotov, ya no solo martillos y otras herramientas", indicó.

La mandataria resaltó su desacuerdo con esos métodos pues advirtió que la violencia no está justificada, ya que el Gobierno de la Ciudad tiene las puertas abiertas en la atención a las mujeres.

"Para nosotros, la violencia no se combate con la violencia. No estamos de acuerdo con ello, es más, la violencia es machista, si lo quieren poner así, la violencia no tiene que ver con los derechos de las mujeres, entonces no está justificada".

Sheinbaum Pardo recordó que desde su administración "siempre" se apoya a las mujeres que son víctimas de violencia.

