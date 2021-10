Canacintra insta a dejar "males imaginarios" del sector privado en reforma eléctrica

Utilizar la espada acusatoria para combatir males imaginarios del sector privado ha demostrado ser tan impreciso como ineficiente para dar solución a problemas reales del país, manifestó Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En medio de los posicionamientos ante una probable reforma en materia eléctrica, expuso que tanto empresarios como trabajadores ya están cansados de discursos con tintes ideológicos que necesitan una mayor dosis de realidad.

En la inauguración de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canacintra, dijo que es necesario que se tomen acciones prácticas y no venderle a la gente ideas de un futuro ominoso que no termina de llegar.

Aquí no hay una economía estatizada, aquí no hay una economía mixta. México no se construyó en 2018, tiene más de 200 años de vida independiente y cualquiera que quiera hacer un cambio profundo a nuestra república la tiene que consensuar con todos los actores Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra

En este sentido, comentó que “una funcionaria pública, de no grata memoria, que en su afán de quedar bien con su jefe acusaba a empresarios de ser causantes de los grandes males nacionales. La cual le escuché decir que no tenía la más remota idea del sector eléctrico nacional”.

Sobre esto, reiteró que es tiempo de dejar la descalificación y la polarización, porque si bien la reforma es muy rentable políticamente entre un sector de la población que no sabe cómo funciona el mercado eléctrico, México es una democracia liberal y en una economía de mercado.

Los empresarios somos parte de la solución y no parte del problema. Es tiempo de dejar la descalificación como justificante y unir esfuerzos para dar respuestas serías a la gente Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra

Enoch Castellanos apuntó que la inversión privada nacional no se recuperará mientras no haya seguridad jurídica y un real Estado de derecho, y principalmente que un contrato no va a cambiar, “porque de repente llegó alguien que cree que va a mejorar las cosas minando esa confianza”.

Respecto a la discusión de la reforma en el Congreso, indicó que los legisladores deben tener responsabilidad del voto, porque el compromiso debe ser con México y no con una compañía por más importante que haya sido, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Le reconocemos su aporte histórico al país, pero hay obsolescencia en los activos y en las plantas de electricidad de la Comisión Federal. Se fueron rezagando por falta de inversiones y hoy producen la energía más cara, más sucia y contaminante de todo México y eso es lo que nos quieren vender a fuerza con un falso nacionalismo diciendo que quienes no estemos de acuerdo somos traidores a la patria. No, no somos traidores a la patria y no estamos de acuerdo Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra

