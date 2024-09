Ojito acá: ¿Por qué dice Profeco que la cerveza sin alcohol no existe?

Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una nueva edición de la Revista del Consumidor, correspondiente al mes de septiembre, en la que revela no sólo las diferencias entre cerveza zero y cerveza sin alcohol, sino también el por qué no debe llamarse "cerveza sin alcohol".

En el estudio, Profeco revela que los productos que tengan menos del 2% de alcohol no podrán utilizar la denominación "cerveza", pues al final, son bebidas no alcohólicas.

Este análisis fue realizado del 18 de abril al 15 de julio, e involucró a 19 marcas, a las cuales se les hicieron 343 pruebas.

¿Por qué dice Profeco que la cerveza sin alcohol no existe?

Por medio de la Revista del Consumidor, la Profeco indica que el contenido de alcohol de una bebida denominada "cerveza", debe ser de entre el 2 y el 20 por ciento. En caso de tener un porcentaje menor al 2%, entonces no podrá llamarse "cerveza sin alcohol".

En cambio, sus nombres deberán cambiar a bebida sin alcohol o bebida no alcohólica, por lo que de no cumplir, deberán ser retiradas del mercado. Deben también diferenciar entre bebidas no alcohólicas y cervezas bajas en alcohol o light.

Entre las marcas de cerveza que se anuncian como cerveza sin alcohol, pero que tienen menos del 2% que indica Profeco para considerarla "cerveza", está:

Mahou. Se denomina "cerveza sin alcohol", pero no puede utilizar la palabra "cerveza" para describirse, porque contiene 0% de alcohol, es decir, menos del 2% que se necesita para poder llamarse "cerveza".

Profeco dice que esta bebida no debería llamarse "cerveza" pues no tiene el 2% que se necesita para denominarse alcohol. Revista del Consumidor.

¿Cuáles son las marcas que sí se venden como bebidas no alcohólicas?

Las marcas que sí respetan la norma de Profeco en referencia a no llamarse "cerveza" al tener menos del 2% de volumen de alcohol, describiéndose en su etiqueta como "bebida no alcohólica", son las siguientes:

Erdinger Weissbier. Tiene el 0.4 por ciento de volumen de alcohol.

​Old Milwakee. Tiene el 0.3 por ciento de volumen de alcohol.

​Heineken 0.0. Tiene 0% de volumen de alcohol.

​Corona Cero. Tiene el 0% de volumen de alcohol.

​Tecate 0-0. Tiene 0% de volumen de alcohol.

