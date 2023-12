¿Qué se puede comprar con 100 pesos argentinos en México?

Este martes se dieron a conocer las nuevas medidas de austeridad que se han implantado en Argentina, ello luego de la toma de posesión del presidente Javier Milei, entre las primeras acciones está la de recortar el gasto gubernamental que contempla la desaparición de ministerios.

Es de recordar que el ultraderechista ha destacado que durante algún tiempo, la cosa se va a poner peor que en el pasado (refiriéndose a la economía), y para muestra de eso es que el peso argentino sufrió una devaluación de 54% extra a la ya lastimada moneda. Lo anterior es con la intención atajar la hiperinflación de 142%.

Así la moneda que una noche antes cerró en 365 unidades por dólar, ahora se cotiza en 800 pesos por cada moneda americana. De acuerdo con lo que declaró Luis Caputo, ministro de Economía de la nación sudamericana, dijo que esta medida va enfocada a “evitar una catástrofe”.

Qué comprar con 100 pesos argentinos

Ante este panorama es que salta la curiosidad por saber a cuánto equivalen 100 pesos argentinos en moneda mexicana, el cambio de divisa es que cada peso mexicano vale 21.25 unidades de la moneda argentina.

Así 100 pesos usados en argentina, en México serían 4.71, una cantidad que no cubre gastos mínimos como un pasaje de Metro en la Ciudad de México, quizá con esa cantidad se pueda adquirir un pequeño dulce o un chicle en alguna tiendita o puesto callejero.

Tipo de cambio peso argentino vs peso mexicano Foto: Especial

El ministro de Economía destacó que los gobiernos anteriores gastaron más de lo que recaudaron, lo que dejó a la deuda a números rojos. Entre las medidas de austeridad está el no renovar contratos con vigencia de menos de un año, suspender la pauta de publicidad del gobierno en un año, quitar 9 de 18 ministerios y dejar en 54 las que antes eran 106 secretarías, reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias, no más obra pública nueva y cancelar la que aún no ha comenzado, reducir los subsidios de la energía y el transporte, aumentar al doble la asignación universal por hijo y dar 50 % más en el programa de la Tarjeta Alimentar; entre otras medidas.