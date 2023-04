Contadores ven problemas en declaración anual

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) denunció que se han presentado diversas problemáticas para que las personas físicas cumplan con su declaración anual 2022, entre ellas que esta obligación haya sido presentada por alguien más, sin relación alguna con los contribuyentes.

La presidenta nacional del IMCP, Laura Grajeda Trejo, informó que la organización ha hecho del conocimiento de estas problemáticas a la Administración Central de Pagos y Declaraciones en el SAT, las cuales se han ido atendiendo.

En rueda de prensa, refirió que entre las problemáticas o intermitencias que le han reportado en el aplicativo de la declaración anual, por medio de nuestra Comisión de Síndicos, se encuentra la presentación no reconocida de la declaración anual de personas físicas 2022.

“Algunos contribuyentes, cuando quieren presentar su declaración anual, resulta que ya fue presentada por alguien más, entonces se está identificando qué fue lo que sucedió, quién presentó esa declaración”, reveló.

Grajeda Trejo resaltó que esto genera mucha incertidumbre en el contribuyente, ya que éste no fue quien efectuó la declaración anual ni las cuentas bancarias para la devolución de saldos a favor corresponden a las suyas.

Asimismo, dijo, hay Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nómina no reconocidos, ya que otros contribuyentes reportan que, en el apartado del régimen de sueldos y salarios, existe información precargada de patrones que el contribuyente no reconoce por no existir una relación laboral, entre otras problemáticas.

Recordó que este año al ser inhábil el 30 de abril, la fecha de vencimiento oficial de esta obligación y de conformidad con las disposiciones fiscales, los contribuyentes tendrán hasta el día 2 de mayo de 2023 para presentar su declaración anual de personas físicas.

Advirtió que la multa por no presentar la declaración anual va de los mil 810 a los 22 mil 400 pesos. Precisó que si el contribuyente es reincidente en no presentar su declaración, esta sanción puede ser de hasta 44 mil 790 pesos por presentar la declaración a requerimiento de autoridad y fuera del plazo que se señale en dicho requerimiento.