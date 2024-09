Continúan los contratos a favor de firma ligada a los Serna.

Apenas a mitad de este año, Grupo Automundo, se hizo de, al menos, un par de licitaciones por un monto de alrededor de 56 millones de pesos, en los gobiernos del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León y con el de León en Guanajuato.

De acuerdo con información de diversos medios, la compañía de los hermanos Sergio y Arturo Grinberg Kreimerman, se convirtió en una de las proveedoras preferidas en la Ciudad de México, así como en diversas administraciones municipales de Guanajuato y Nuevo León.

Es así que, apenas en mayo, en León, Guanajuato, se le asignó un contrato para la adquisición de vehículos equipados como patrulla para la dirección general de Policía municipal y policía vial, por un monto de 30.9 millones de pesos.

El contrato DGRMYSG-4932-2024, de acuerdo con el fallo, refiere que se trata de un par de partidas que dan un total de 22 vehículos: dos cargo van equipadas como patrulla para grupo casero, por un monto de 1.3 millones de pesos cada uno; y 20 vehículos todo terreno 4x4 por un monto unitario de 1.4 millones de peso.

En tanto, en el municipio de San Pedro Garza García, la empresa fue acreedora a un contrato por un monto de 25 millones de pesos para un total del tres partidas; la partida 2, para una camioneta Pick up chica; la partida 3 para una camioneta Pick up grande de doble cabina y la partida 4, para una Pick up grande Doble Cabina V8.

De acuerdo con los fallos de ambas licitaciones, la empresa logró quedarse con contratos debido a que la firma fue la opción que cumplía con los requisitos técnicos y de costos; no obstante, Arturo Grinberg Kreimerman, ha sido señalado en diversas ocasiones de estar vinculado con los hermanos Luis Ernesto y Julio Serna, funcionarios en la administración de Miguel Ángel Mancera y que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

A Arturo Grinberg, apoderado de la firma, se le ha relacionado en diversas notas de prensa como presunto prestanombres de Luis Ernesto y Julio Serna Chávez, exsecretario particular y exjefe de gabinete, respectivamente, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En su momento, Miguel Ángel Vázquez Reyes, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, expuso un desvío de casi mil millones de pesos que involucraba a diversos servidores públicos de la administración del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, incluidos los hermanos Serna.

Dentro del esquema bajo el que operaban los hermanos, señalados por omitir más de una decena de propiedades en sus declaraciones patrimoniales, surgió el nombre de Arturo Grinberg, quien también es accionista de las empresas Mitsu Interlomas; Ecodry Carwash de México; Empresas Grebni; Tenedora Aysg; Grinb Controladora, y Tetush.

Según los dichos de Vázquez Reyes, Grinberg habría fungido como testaferro de Julio César Serna, vinculado a proceso en diciembre de 2021, por enriquecimiento ilícito, luego de haber sido capturado en noviembre.