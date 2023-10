Recuperación de Acapulco, cuesta arriba y a alto costo

En Acapulco, Guerrero

Para las aseguradoras, los costos ocasionados por el huracán Otis en Guerrero apuntan a ser similares a los que generó Wilma en 2005, los cuales fueron por dos mil 700 millones de dólares, estimó la calificadora Moody’s.

Sin embargo, “una parte significativa de estas pérdidas será asumida por el reaseguro, pues alrededor de 72 por ciento de las primas fueron cedidas”, refirió.

Wilma es el huracán más costoso en el país y la segunda catástrofe más onerosa para la industria, después del Covid-19, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Aún no se ha determinado el alcance total de los daños, pero esperamos que las aseguradoras mexicanas de propiedad y responsabilidad civil (P&C) enfocadas en el área incurran en pérdidas y reporten resultados negativos en 2023, lo que podría perjudicar sus métricas de solvencia”, dijo Moody’s.

Para bancos, firmas de telecomunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad sólo se esperan efectos crediticios marginalmente negativos, añadió.

Las calles lucen llenas de agua estancada y basura, lo que es un foco de infección. Foto: Jorge Butrón, La Razón

“Otis estará muy probablemente en el listado de los 10 eventos más catastróficos en el sector”, comentó Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS.

Sin embargo, Guerrero sólo aporta uno por ciento del total de primas suscritas del país, lo que aminorará el impacto en el sector, acotó Moody’s.

En Acapulco hay 16 mil inmuebles y 20 mil vehículos asegurados, dijo AMIS.

Banca lanza salvavidas. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estableció facilidades regulatorias para que bancos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple puedan diferir pagos de sus acreditados por seis meses y mantener los saldos sin interés en financiamientos hipotecarios, automotrices, personales, de nómina, tarjetas de crédito, microcréditos y comerciales. Esto sin un impacto en el Buró de Crédito y sin considerarse cartera vencida. Instituciones como Santander y Banorte ya informaron de esta medida a sus clientes; se espera que más bancos se sumen a la iniciativa.

“Quienes poseen créditos en las áreas afectadas podrán redireccionar su liquidez a otras necesidades”, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Tras paso de Otis, ven mayor pobreza y desempleo en Acapulco

Tras la devastación que dejó el huracán Otis, la recuperación de Acapulco tardará al menos un año, pero dejará secuelas que pueden durar toda la vida en materia económica, de pobreza, desempleo e inseguridad, consideraron analistas.

En el puerto habitan casi 780 mil habitantes (22 por ciento de la población de Guerrero), según el último Censo de Población y Vivienda, de los cuales más de 80 por ciento vive del turismo.

“Dadas las condiciones actuales, es difícil que veamos una actividad importante en el próximo año, la recuperación será lenta, va a tardar”, comentó el catedrático del Tec de Monterrey, Héctor Magaña.

Viene la temporada vacacional de fin de año, y luego, Semana Santa y verano, es difícil creer que el puerto estará listo para estos tres momentos que son emblemáticos para cualquier destino turístico, añadió el especialista, quien dijo que esto generará pérdidas millonarias para familias, empresas y el erario. “Bajo este escenario, es probable que veamos más pobreza y desempleo, en una entidad que ya adolece de estos problemas”, expuso.

Acapulco es uno de los 81 municipios de Guerrero; en materia económica es el más relevante, pues aporta casi una tercera parte de sus ingresos.

Personas revenden artículos que, se presume, fueron saqueados de tiendas. Foto: Jorge Butrón, La Razón

Pese a ello, de acuerdo con el Coneval, 52.1 por ciento de su población vive en pobreza (394 mil 861 personas), esto en 2020, el último dato disponible. En tanto, 16.7 por ciento de sus habitantes padece pobreza extrema (126 mil 672).

“Un fenómeno como el de Otis puede tirar una economía para toda la vida si no se recupera rápido, porque Acapulco es un centro de turismo y va a perder muy rápidamente atractivo”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

“Esto que vemos va a generar más pobreza, desempleo y condiciones de inseguridad entre la población”, los cuales se van a acentuar si la reconstrucción económica y social tardan, coincidió.

En materia laboral, 62 por ciento de la población ocupada de Acapulco trabaja en la informalidad, de las tasas más altas a nivel ciudad. Además, 40 por ciento labora en condiciones críticas de ocupación, es decir, no óptimas.

Ven caída económica. HR Ratings considera posible una contracción de la economía del puerto ante el impacto del huracán, además de un mayor endeudamiento, debido a una menor liquidez y un gasto social creciente.

“Los recientes hechos podrían representar un estrés financiero adicional en las finanzas de la entidad, debido a una probable contracción de la actividad económica, que se vería reflejada en menores ingresos derivados del cobro de licencias de funcionamiento, así como a la recaudación de impuestos”, expuso.

Ante esta nueva expectativa, la agencia financiera modificó la perspectiva de la calificación del municipio de “positiva” a “revisión en proceso”, lo cual abre la puerta a un posible recorte en la nota, que, por el momento, la mantiene en “HR BB+”, dijo en un reporte.

De acuerdo con la firma especializada en fenómenos naturales Enki Research, las pérdidas en la localidad guerrerense por Otis ascenderán a entre 10 mil y 15 mil millones de dólares.

Revenden en calles de Acapulco productos saqueados de tiendas

Parece que el paso del huracán Otis fue ayer, porque todo sigue igual y seguimos esperando la ayuda de alguien, expresan los habitantes de Acapulco, Guerrero.

Además, en medio de la tragedia, no falta quien busca ahora aprovecharse de la crisis para sacar algún beneficio, pues se está generando una suerte de mercado negro, con la reventa de los propios productos que en días anteriores fueron saqueados de las tiendas y cadenas comerciales, y a precios mucho más elevados.

Desde la entrada al puerto, las largas filas de personas que buscan alimentos advierten un panorama de incesante crisis, al llegar a la zona cero tras el paso del huracán Otis el miércoles pasado.

Torres y postes de luz destrozados, letreros a la entrada a Acapulco que aún siguen caídos y partidos por la mitad, árboles tirados en las calles, semáforos rotos, montones de basura acumulada y agua estancada que comienza a despedir olores fétidos, son el panorama de la devastación que dejó el huracán y que no ha variado mucho desde que el ciclón tropical pegó con furia en la bahía de lo que hasta hace unos días era un puerto paradisiaco.

“Mire, lo que sí puede preocupar es que esa agua que está estancada nos pueda generar problemas de salud, ya que tiene mucho tiempo y nadie la retira. Yo tengo miedo de que pueda atraer insectos con enfermedades”, dijo a La Razón Salvador Reyna, habitante del lugar.

Otro de los problemas es que la falta de insumos ha orillado a la gente a buscar otras maneras de sobrevivir a la tragedia. Y es que decenas de personas, al no haber gas para cocinar lo poco que pueden conseguir, se ven en la necesidad de cortar troncos para tener leña y prender fuego.

Por las calles se puede ver a decenas de personas con carretillas o en carros, aprovechando los árboles caídos, para cortarla y transformarla en leña.

Decenas de personas hacen largas filas para lograr comprar gasolina, ayer. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, en otros casos, se ha hecho visible la gente que se benefició del hurto de diversos productos y que ahora comienza a sacar provecho de ellos, pues en varios sitios colocan mesas con estos insumos, con el fin de revenderlos y, evidentemente, a precios mucho mayores en comparación con los que normalmente tenían.

Papel de baño, jabón de manos, champú, zacates, azúcar, suavizante de telas y papel higiénico son algunos de estos productos que se expenden en las diversas calles del puerto.

“A nosotros nos quisieron vender los productos que se robaron, pero un papel de baño cuesta 200 pesos, o un jabón de baño está en 50 pesos; preferimos no comprarlo que hacer rica a esa gente que se aprovechó de la situación”, dijo un habitante, tras un sondeo realizado por La Razón.

La devastación es tal, que casi ningún edificio, centro comercial o vivienda se salvó de tener algún tipo de daño, además de que casi la totalidad de los comercios fue saqueada y lo poco que quedó es resguardado ahora por agentes de la Guardia Nacional (GN).

“Parece que fue ayer cuando pegó el huracán, pues las cosas siguen igual y nadie levanta nada, nadie recoge y todo está tirado y lleno de basura. La gente que robó, al menos que venga a recoger su desastre”, declaró una habitante, que pidió mantener reservada su identidad.

En las calles, los techos, estructuras, carros, camionetas volteadas, plazas públicas, edificios de gobierno y privados, hoteles y rejas siguen en las mismas condiciones en que quedaron tras el paso de Otis y sólo se ve a la gente que deambula por la costera buscando comida y respuestas a lo que pasó.

Su principal preocupación es cuándo se va a recuperar Acapulco, pues pasan los días y en el puerto no cambia mucho la situación, pues ninguna autoridad comienza los trabajos para recuperar, al menos, las principales calles, donde siguen decenas de toneladas de escombros en espera de ser removidas.

A pesar de que la costera Miguel Alemán luce “prácticamente” desierta, hay vigilantes que tratan de cuidar lo poco que quedó. Y las playas del puerto siguen estando sucias y totalmente vacías.

Suman 48 muertos y 36 desaparecidos

El Gobierno federal actualizó la cifra de decesos en Guerrero por el paso del huracán Otis e informó que suman 48 personas fallecidas, de las cuales 43 son de Acapulco y cinco de Coyuca de Benítez.

En el reporte de la Federación, detalló que había un aproximado de 273 mil 844 viviendas afectadas, mientras que en el sector hotelero los daños alcanzan al 80 por ciento, con 600 hoteles y condominios afectados.

Temprano, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, le había informado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, vía telefónica, que el número de fallecidos era de 43 y que tenían el conocimiento sobre 36 personas que no habían sido localizadas.

En el mensaje que el titular del Ejecutivo federal difundió a través de sus redes sociales, los funcionarios involucrados en los trabajos de rescate en el puerto presentaron el parte de los avances en las diferentes tareas que realizan.

Al respecto, la gobernadora guerrerense expuso que este un número preliminar sobre los fallecidos y los desaparecidos, pero aseguró que continúan trabajando para localizar a más personas, con apoyo de diversas instancias locales y federales.

A días de las afectaciones, la rapiña y los saqueos en las tiendas no han cesado. Foto: Cuartoscuro

“Le informamos, Presidente, que estamos reforzando el programa de búsqueda, ayer se logró la localización de más personas, en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Búsqueda”, señaló la mandataria guerrerense.

Particularmente sobre este tema, el Presidente López Obrador le pidió a Evelyn Salgado continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas y mantener los apoyos a las familias de quienes perdieron la vida por el paso del huracán Otis.

Sin embargo, hacia la tarde se actualizó la cifra en el reporte que presentó la Federación en el que notificó entre las afectaciones el deceso de 48 personas.

Respecto a la inseguridad y la situación de los saqueos que se han registrado en Acapulco, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que los robos en el puerto han sido controlados por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Indicó que nueve mil 500 elementos de seguridad se han incorporado a los trabajos de resguardo del puerto.

Por ello, puntualizó que la Guardia Nacional ha controlado los robos y está actuando para frenar el saqueo.

Localizan a 263 extranjeros en Acapulco

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se localizó a 263 extranjeros que eran buscados en la zona afectada de Acapulco por el paso del huracán Otis.

En un comunicado, reportó que todas las personas que habían sido reportadas de Europa, Asia y Sudamérica fueron localizadas.

“La SRE, como encargada de dar seguimiento a las solicitudes de otros países para la localización de sus nacionales tras el paso del huracán Otis, informa que se ha logrado encontrar en Acapulco al total de las personas que reportaron Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza. En total, suman 187 personas de esas nacionalidades que eran buscadas, y todas han sido localizadas y trasladadas de la zona afectada”, dijo.

Señaló que también se han localizado a dos personas de Bélgica que eran buscadas; cuatro de Costa Rica; 17 de Cuba; 34 de Estados Unidos; 18 de Francia, y una de Reino Unido, sumando otras 76 personas encontradas, lo que hace un total de 263 personas localizadas y sacadas de Acapulco.

La cancillería apuntó que esos datos corresponden al corte de las 16:00 horas de este domingo, por lo que se mantendrá actualizando la información.

Va AMLO por “hazaña de levantar Acapulco”



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se logrará la hazaña de poner de pie a Acapulco, por lo que anunció que este lunes asistirán funcionarios de diferentes dependencias, como Hacienda, Economía y Turismo, así como empresarios y banqueros para levantar el puerto después del paso del huracán Otis.

En un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, aseguró que el pueblo de Acapulco y del país es muy “luchón” y solidario, por lo que dijo que el llamado en estos momentos es que a todos contribuyan para que, con orden, se cubran necesidades básicas de la población.

“Vamos a lograr entre todos la hazaña de poner de pie a Acapulco, por el bien de todos, empezando por su pueblo, por su gente, por los más pobre, por los más necesitados, se va a reactivar pronto toda la actividad económica, turística, comercial”, sostuvo.

El mandatario federal adelantó que está previsto que para la reunión de este lunes acudan, entre otros, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino; el director de Nacional Financiera; Luis Antonio Ramírez; el director de Banobras, Jorge Mendoza; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

“Mañana va a estar allá el secretario de Hacienda, los dos subsecretarios, el director del SAT, el director de Nacional Financiera, el director de Banobras, van a estar allá también la secretaria de Economía, invitamos, porque es un organismo autónomo, a la gobernadora del Banco de México, y se está invitando también a representantes de los bancos, del sector empresarial, para que todos juntos levantemos a Acapulco, pongamos de pie a Acapulco”, expuso.

Elementos de la Guardia Nacional continúan dando apoyos a los damnificados. Foto: Especial

El mandatario federal destacó que el informe que recibió de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) refiere que para mañana en la noche o a más tardar el martes, estará electricidad por el puerto.

“Me están informando los trabajadores de la CFE, los directivos de la CFE, que para mañana en la noche ya van a tener electrificado de nuevo todo Acapulco, esta es una buena noticia, van a terminar por completo la primera semana de noviembre, pero mañana en la noche, a más tardar el martes, habrá energía eléctrica en las casas de Acapulco, esto es realmente admirable, porque no se hace en ninguna parte del mundo después de una tragedia así, no se logra restablecer el servicio de energía eléctrica tan rápido”, dijo.

López Obrador resaltó que esto también permitirá “que empiecen a distribuir las gasolinerías combustible, son 70 gasolinerías en Acapulco, ya hay ocho funcionando hasta hoy, pero en la medida que se va electrificando van a entrar todas a funcionar, lo mismo la distribución del gas LP, se habló con tres empresas distribuidoras, tienen abasto suficiente, lo mismo en gasolina, lo mismo en diésel, no hay falta de combustible, es cuestión de que se electrifiquen los centros de distribución”.

El reporte elaborado por la Federación del cuarto día de los trabajos para rescatar Acapulco estableció que en cuanto al sector eléctrico se encuentran fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas y una central de generación, pero ya se ha restablecido el servicio a 281 mil 740 de 513 mil 524 usuarios afectados y se reportan 10 mil 212 postes eléctricos caídos.

Desde otros estados, deciden viajar a Guerrero para buscar a familiares

Ante la falta de respuesta de las autoridades, habitantes de otros estados del país han decidido viajar a Acapulco en busca de sus seres queridos que, pues a cuatro días del devastador paso de Otis, siguen sin ser localizados.

Ayer, habitantes de Acapulco recorrían calles cubiertas de vidrio roto, árboles desgajados y se abrían paso frente al desastre.

La gente buscaba agua y alimento en tiendas saqueadas, mientras otros, procedentes de la Ciudad de México, de Morelos y Puebla, intentaban llegar a la zona de desastre, ya que ante la falta de comunicación, prefieren llegar con sus propios recursos al lugar para buscar a personas desaparecidas.

Rosalba Velasco, es nuera del señor Manuel Ruiz Bastida, quien desde el día del desastre se encontraba incomunicado con su familia en la Ciudad de México.

Ante la desesperación, su hijo Ricardo Ruiz, en compañía de su hermana, decidió ir en búsqueda de su padre, habitante de San Pedro, Las Playas, relató Velasco a La Razón, quien señaló que, ante los problemas que siguen existiendo en las comunicaciones, ellos prefirieron ir a buscar a su papá hasta ese lugar.

Indicó que ellos supieron que “la comunicación sigue siendo deficiente y es entendible, por el impacto. Supimos que algunos intentaban enviar recados con personas que vendrían a la Ciudad de México, mientras otros se valían de radioaficionados para intentar ubicar a sus seres queridos”.

Para Rosalba Velasco sigue imperando “la falta de comunicación, de ayuda y de guías correctas por parte de las autoridades; dan cifras que dan coraje y risa; no está bien lo que hacen, porque engañan a la gente. Vecinos de mi suegro nos han dicho que no ha llegado ninguna ayuda, por eso es que mucha gente, sobre todo padres de niños pequeños, se metían a los centros comerciales a tomar víveres, como agua, atunes; no está bien pero, ¿qué haces?”.

Respecto a su suegro, un hombre de más de 60 años, dijo que le realizaron un sinnúmero de llamadas sin tener respuesta favorable, así que, ante la incertidumbre, “se decidieron mover sus hijos, con pilas de repuesto, y cosas que puedan ayudar. No es algo que se haya vivido antes y querían ir prevenidos; en el camino se han encontrado con otras personas que también van en busca de alguien”.

Mariana Carranza, por su parte, saldría el sábado por la noche de su domicilio en el estado de Morelos. Su hija Rebeca, de 18 años, viajó a Acapulco con unas amigas.

“Yo le regalé el viaje para ella y dos amigas, por su cumpleaños. Creo que es el peor regalo que pude hacerle, no veíamos venir esto, yo me organicé con mi hermana para buscarla, porque eso de estar esperando no es vida.

“Me metí a grupos de WhatsApp para localizarla, pero ha sido en vano; de repente llegan mensajes, de repente no; a ella le dejaron de llegar desde el jueves. Es desesperante, y cuando veo la cifra de muertos me entra pánico, yo no podía estar esperando”, dijo.

En los grupos que menciona Mariana se encuentran personas de todo el país con familiares en Acapulco y de quienes no tienen noticia desde el paso de Otis.

Se trata de grupos divididos por regiones y colonias de Acapulco, en donde se comparte la información que se tiene a la mano que ya ha sido difundida en medios de comunicación, así como la lista de refugios temporales; sin embargo, destacan las preguntas de los usuarios que quieren saber cómo están sus familiares y si fueron impactados.

“Mi hermano viajó con un grupo de trabajo, varios ya regresaron, pero él no. Él se llama Andrés Garnica; logramos localizarlo, nosotros con nuestros medios.

“En los servicios del 911 no te dan informes precisos, debes esperar mucho para ello; otro de mis hermanos logró comunicarse con Andrés, y vamos a recogerlo en un punto, esperando que haya podido leer los mensajes; creemos que se quedó sin pila, eso creemos porque nadie sabe qué es lo que realmente ocurre”, concluyó.

Esperan hasta 4 horas por gasolina

A cuatro días del paso del huracán Otis por Acapulco, la población se vuelca a las cuatro gasolineras que están en funcionamiento en el puerto, para buscar abastecer sus vehículos e ir a otras localidades por alimentos, por la escasez que persiste.

Las filas llegan a tardar hasta cuatro horas y los encargados no se dan abasto ante la alta demanda del hidrocarburo.

“Estoy aquí desde las 8:00 de la mañana y llevamos tres horas esperando. Combustible, agua y alimentos es lo que más hace falta. Yo vivo en Costa Azul y no hemos visto que alguien venga a activar nada”, dijo Alejandro Fuentes.

Con un bidón y un garrafón de agua, tardó tres horas en llegar a la estación para llevarse gasolina a su hogar y poder moverse por productos para su familia.

Carlos Guerrero llegó un poco antes, a las 7:00 de la mañana, a formarse en la gasolinera, y señaló a este diario que se necesita una respuesta más activa de las autoridades, debido a que es muy poca la ayuda que va llegando.

“Vivo en la colonia Cumbres y estamos escasos de todo; nos estamos alimentando de lo que vamos consiguiendo y de lo que nos vende la gente que robó en las tiendas. Ahorita no tenemos tanto problema por el dinero, sino que el verdadero problema es que no hay dónde comprar”, explicó.

Junto con su esposa, llevan cuatro garrafones desde su hogar, localizado a unos cinco kilómetros, ya que su automóvil no cuenta con combustible para moverse a algún sitio.

Expuso que, en las colonias altas de Acapulco, lo que no hay es ayuda, ya que las autoridades no han logrado llegar hasta esas zonas, pues sólo se han concentrado en la zona turística, cuando la población del resto del municipio está sumamente necesitada.

Diariamente llegan a Acapulco, desde este fin de semana, dos pipas a las estaciones de Pemex, que están resguardadas por personal de la Secretaría de Marina (Semar), para evitar más rapiña.

Marco López, es un taxista que busca llenar su tanque para seguir dando servicio a las personas; sin embargo, aseguró que, dada la emergencia, ha tenido que subir las tarifas.

Algunos habitantes entrevistados por este diario confirmaron que los costos pueden ir desde los 200 pesos hasta más de dos mil, pues es la única manera de trasladarse.

Sedena niega concentrar el apoyo; sólo se garantiza su seguridad, dice



En Chilpancingo, los centros de acopio civiles para respaldar a los habitantes de Acapulco se han instalado en distintos puntos que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suman miles de despensas y litros de agua para Acapulco.

De acuerdo con un posicionamiento oficial de la 35 Zona Militar, ubicada en la capital guerrerense, no tienen una instrucción de concentrar la ayuda de los civiles ni de frenar la que manden organizaciones de la Ciudad de México.

Sin embargo, explicaron que la importancia de que sean los equipos de la Sedena y de la Guardia Nacional los que procesen los apoyos es para garantizar la seguridad de los envíos, sobre todo por la tensión entre la población y que se ha visto reflejada en actos de saqueo.

Por ello, establecieron un sistema de coordinación con las autoridades estatales y con organizaciones de la sociedad civil, para garantizar la llegada de las ayudas a los damnificados del puerto.

En el centro de acopio de Acapulco de la Sedena, ubicado en la Expo de Mundo Imperial, concentraron y distribuyeron en los primeros días tras el paso del huracán más de 30 mil litros de agua y 18 mil despensas a la población afectada, a los que, en los siguientes días, señalaron, se sumarán otros 180 mil litros de agua, por lo menos, y otras 40 mil despensas, más las que incorpore la Marina.

Desde el centro de acopio ubicado en Acapulco, donde operan más de 200 elementos, se distribuyen los apoyos para los afectados en el puerto.

De hecho, el gobierno estatal instaló en el Centro de Convenciones de Chilpancingo el centro de acopio, donde los habitantes de la capital de inmediato acudieron a mostrar su solidaridad.

Familias enteras llegaron a dejar artículos básicos y despensas y aseguraron que confiaban en que les llegaría el apoyo a los acapulqueños.

“A nosotros no nos molesta que se distribuyan las despensas por parte del gobierno o de los militares, creo que es mejor y más fácil que lleguemos a apoyar aquí y que las autoridades se encarguen de llevar la ayuda, no es la primera vez qué pasa así”, comentó Esteban, quien acudió al centro de acopio junto con su esposa y sus hijos para dejar despensas, porque dijo “ellos tienen que crecer aprendiendo un poco de solidaridad y ahí los mexicanos no fallamos”.

Sin embargo, Roberto, quien también acudió a dejar algunos productos, como papel de baño al Centro de Convenciones, consideró que era importante identificar en qué centros de acopio se hacen las entregas. “Lo que sucede es que no todas las alternativas son buenas, uno se encuentra centros de acopio en todas las esquinas y me parece que no todos los lugares son garantías de que les vayan a entregar lo que nosotros llevamos.

“Por eso sí prefiero traerlo aquí o con los militares, pero también está gente como la del municipio, ¿usted le va a creer a la alcaldesa (Norma Otilia Hernández) después de que festejó en plena tragedia? A mí no me da confianza, yo no voy a entregar mi ayuda con ellos”, dijo.