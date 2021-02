Covid tira 58% ingresos de industria de reuniones en México

La pandemia de Covid-19 golpeó fuertemente a la industria de reuniones en México, la cual dejó de percibir 20 mil 300 millones de dólares en 2020, 58 por ciento menos que lo registrado en 2019, por la cancelación de congresos y convenciones, que derivó en la pérdida de más de 100 mil empleos directos e indirectos.

Jaime Salazar Figueroa, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), señaló que la crisis sanitaria afectó directamente a la industria, la cual podría ver la luz hasta 2024.

Cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) apuntan que la industria de reuniones aportaba, hasta 2019, 35 mil millones de dólares a México; sin embargo, en 2020, se cancelaron 230 mil eventos de un total de 332 mil que se tenían contemplados.

. Gráfico: La Razón de México

A esta gran afectación, se sumó la pérdida de empleos; antes de la pandemia la industria generaba 900 mil puestos directos e indirectos en el país, pero al cierre de 2020 se contabilizaron 100 mil plazas menos, de las cuales 80 mil fueron permanentes y 20 mil eventuales, detalló Salazar Figueroa.

“En el panorama para este año tampoco hay nada bueno. En una encuesta que realizamos, la mayoría de los socios espera una nueva caída de 46 por ciento de sus ingresos para 2021. Los impactos negativos han sido tremendos”, dijo el presidente del Comir en entrevista con La Razón.

Las restricciones de movilidad golpearon a una industria que participaba con 1.8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional hasta 2019, y uno de los más importantes por la derrama que generan los visitantes de negocios.

La Secretaría de Turismo asegura que los visitantes provenientes de reuniones y convenciones, normalmente gastan 94 por ciento más que un vacacionista promedio.

Dentro de los principales eventos que se pospusieron por la pandemia fue el Tianguis Turístico, que se realizaría en Mérida, Yucatán; pero tras posponerse dos veces se prevé que se realice a finales de 2021.

Integrantes del Comir (16 asociaciones especializadas en este segmento) estimaron que el regreso de eventos será a lo largo de este 2021. En el escenario más pesimista, los eventos sociales, corporativos y exposiciones regresarán en septiembre de este año; pero los dedicados a deportes y espectáculos lo harán hasta abril de 2022.

LA RECUPERACIÓN. El Consejo también estimó que la recuperación de esta industria sea hasta 2024, pues sus agremiados contemplan la recuperación económica del país hasta 2023.

Uno de los principales obstáculos, aseveró, es “el mal manejo” de la pandemia en México que manda señales “muy poderosas a los mercados internacionales que por supuesto aleja la intención de hacer eventos en el país”.

La estrategia que seguirá el Comir para impulsar la recuperación de la industria es trabajar con los gobiernos estatales para generar alianzas con los destinos del país en busca de alternativas locales, pues el Gobierno federal dejó a su suerte a las empresas, demandó.

“El Gobierno federal ha sido muy claro que no le interesa dar apoyos para mantener las fuentes de empleo. El Gobierno está con su agenda y no se mueve. Sus apoyos de 25 mil pesos no alcanzan para pagar las nóminas, están más pensados para la economía informal que para la empresa establecida. Es ridículo”.

Por su parte, el capítulo mexicano del Meeting Professionals International (MPI) convocó a los participantes de la industria de reuniones a entregar de forma conjunta un manifiesto de forma pacífica a Sectur el próximo 23 de febrero para que los apoye en la reactivación.

TECNOLOGÍA, EL GRAN ALIADO. César Ramírez, socio líder de hotelería y turismo de KPMG en México, comentó que el turismo de negocios tiene una pendiente de recuperación más alta, ya que con la pandemia la tecnología abrió una oportunidad para realizar congresos y exposiciones de forma virtual, lo que tiene un menor costo para las empresas.

Al respecto, Salazar descartó esta aseveración y afirmó que las reuniones se transformarán en un modelo híbrido: los eventos presenciales brindarán experiencias y la tecnología permitirá acercamientos en el año.

. Gráfico: La Razón de México