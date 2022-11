"Creamos el mercado del Daily Fantasy Sports en México"

“Draftea es el primer Daily Fantasy Sports (DFS) del mundo hispanohablante”, nos cuenta Alán Jaime, CEO y cofundador de esta startup mexicana. Se trata de una plataforma tecnológica que permite a sus usuarios armar equipos con los deportistas más importantes del mundo como los futbolistas Cristiano Ronaldo o Iker Casillas, para competir con otros usuarios por dinero.

“Nuestra plataforma permite que el usuario escoja a su equipo favorito, a su dream team y competir con otras personas por dinero, para demostrar quién es el mejor. Somos una plataforma que empezó hace un año y hoy en día somos multideportes, porque tenemos fútbol soccer y futbol americano y dentro del futbol soccer tenemos a las mejores ligas del mundo”, destacó.

En entrevista con La Razón, Jaime cuenta orgulloso que Draftea es el parteaguas en la industria, por lo cual ha venido creciendo de manera importante en número de descargas, de jugadores, de deportistas aliados y de deportes -con la suma de la NFL-.

Con un negocio que inició hace poco más de un año, Draftea se convierte en la app de DFS más importante del país, siendo además socio oficial de la Selección Mexicana de Futbol. En suma, esperan que el próximo año puedan llegar a un par de países más y añadir a su menú más deportes como basquetbol, béisbol, automovilismo, golf, entre otros.

¿Cómo viene Draftea a revolucionar este mercado? Te diría que nuestro producto es un parteaguas en la industria, es la primera vez que se hace esto en el mundo hispanohablante y hemos venido creciendo de manera muy importante; no sólo eso, sino que ésta es la mejor manera de que los fanáticos que les gusta convivir con sus deportes favoritos, con sus deportistas favoritos, con sus ligas favoritas, y tengan cierto skin in the game, compitan entre ellos y lleven su pasión a otro nivel.

¿En qué posición se encuentra México en este mercado? Al ser algo que está iniciando en México sigue siendo pequeño comparado con otros países, hay países en los cuales existen empresas muy grandes como por ejemplo en Estados Unidos, pero esto es algo que está pasando apenas en México y somos los primeros en incursionar en el mundo hispanohablante y nuestra idea es llevar esto a otro nivel y seguir creciendo como lo hemos venido haciendo, no sólo en México sino en otros países hispanohablantes.

¿Cómo nació la idea de crear esta empresa, producto? Yo soy sólo uno de todos los que hacemos Draftea, somos 70 personas, pero esto empezó hace poquito más de un año, cuando me gradué de una maestría en Administración en Stanford University y quería mezclar lo que me apasiona, con lo que soy bueno y donde había una oportunidad inmensa; fue así como decidí incursionar en el mundo de los Dailey Fantasy Sports y conocí ahí a mis cofundadores, a partir de ahí hemos venido haciendo un equipo en el cual tenemos especialistas en tecnología, en producto, en marketing, en operaciones y hemos venido creando y creciendo en los últimos 12 meses de una manera importante, somos apasionados de lo que hacemos y eso es lo que nos diferencia del resto.

¿Consideras que México es la puerta del mercado hispano? México es nuestro primer mercado, somos una empresa mexicana, pero tenemos talento de todo el mundo y de toda Latinoamérica y nuestra idea no es que México sea la puerta de Latinoamérica, sino que México es el lugar en el que nos sentimos cómodos y nos encanta hacer lo que estamos haciendo, pero siempre pensando a qué otros lugares podemos ir, abrir, incursionar y crecer.

¿Qué significa para ti dirigir una firma como Draftea? Así como en la app, donde uno entra y escoge a su equipo, en mi trabajo yo escojo mi dream team de personas con las que quiero trabajar en los próximos años y décadas, y así es como hoy tenemos un equipo de 70 personas en más de 10 países, tenemos colaboradores y la idea es cómo logramos seguir trayendo al mejor talento y que ese talento siga haciendo el mejor producto del mundo para nuestros clientes.

¿Es difícil emprender en un negocio como éste? Nunca es fácil, pero si uno hace lo que le apasiona, sin duda alguna el viaje es mucho más divertido y mucho más esperanzador y al final lo más importante es hacer algo que nos apasiona y hacerlo con gente que son mejores que uno y que sean especialistas en lo que hacen y que sean muy buenos.

¿Qué valores crees que describen el trabajo que haces al frente de Draftea? Somos muy específicos respecto a nuestro valor y a nuestra cultura, nuestros valores son hacer todo con pasión, tomar el balón y llevar las cosas de principio a fin, terminar lo que uno empieza y colaborar unos con otros y aprender de lo que uno no sabe y enseñar de lo que uno es experto.

¿Cómo es la relación con tu equipo? Tenemos personas muy talentosas y estamos estructurados de una manera en la cual nos permita operar de la manera más eficiente y colaborar los unos con los otros, tenemos un montón de ingenieros, un montón de diseñadores, un montón de personas en marketing, en operaciones y al final lo que es más importante es lograr permitirle a cada persona brillar de la mejor manera posible, haciéndo lo que sabe hacer.

¿Qué proyectos tienen hacia adelante? Seguiremos creciendo en el número de deportes que tenemos y buscaremos expandirnos a otros países. Además, nos emocionan un montón de deportes, como el basquetbol, el béisbol, el automovilismo, el golf, el tenis. Estamos muy emocionados con lo que estamos haciendo, somos muy apasionados de esto y al final crear una categoría de Daily Fantasy Sports ha sido un reto importantísimo, pero cada día logramos eso. E invitamos a todo tu público a que baje la app, juegue y disfrute el deporte de una manera que no la conocen.