Hace espuma y limpia al 100: conoce al MEJOR jabón lavatrastes según Profeco

Lavar trastes es una actividad doméstica que no a muchos les gusta ejecutar, pero para otros más, resulta hasta terapéutico, sobre todo si se tiene un buen jabón que haga espuma, que sea amigable con el medio ambiente, que cuide tu piel y que huela rico, además, claro, de que deje relucientes los trastes.

Como siempre, la Procuraduría Federal del Consumidor te informa sobre la marca de jabón lavatrastes que puede ser desconocida para ti, pero que es la mejor del mercado. Para que lo tomes en cuenta en tu siguiente despensa, aquí te decimos cuál es ese jabón y no sólo eso, también aquellas marcas que resultan engañosas para el consumidor.

¿Cuál es el mejor lavatrastes según Profeco?

Según el estudio realizado por Profeco en años anteriores y retomado recientemente por diversos medios de comunicación, se analizaron 34 jabones lavatrastes, 29 de ellos en presentación líquida, 4 en polvo y 1 en crema.

El mejor jabón lavatrastes de acuerdo a Profeco es el de la marca Briloza, el cual obtuvo un rendimiento de lavado de 240 platos por cada 100 ml. de productos.

Lo que se analizó fue las dosis recomendadas en la etiqueta de cada producto, nivel de pH, etiquetado completo y correcto, además de la veracidad de la información y aunque no fue parámetro de evaluación, se presentó el costo del jabón lavatrastes para lavar 100 platos.

Mejor jabón lavatrastes. Especial

¿Cuáles son los jabones lavatrastes engañosos?

En aquel estudio, los jabones Dawn, tanto el Ultrabacterial orange scent como el Ultra Original scent, como el Ultra Hand Renewal with olay beauty splash scent, resultaron engañosos en cuanto a las leyendas y requisitos de etiquetado.

El primero no justifica el uso de la leyenda: jabón antibacterial para manos, además de que no incluye instrucciones de uso como lavatrastes. El segundo no justifica el uso de la leyenda: Lavatrastes #1 en ventas en Estados Unidos, además de no incluir instrucciones de uso.

El tercero no incluye instrucciones de uso. Ahora ya sabes cuál es el mejor jabón lavatrastes para que lo puedas comprar pronto.