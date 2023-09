Estas son las marcas de bocinas que Profeco te recomienda comprar para tus fiestas patrias

Se sabe que para la noche mexicana no puede faltar la música y para que esto suceda, ya no es necesario que tengas un buen equipo de sonido -bueno sí, pero digamos que un sonido decente para reproducir música con buena calidad- porque ya hay bocinas que vinieron a darnos eso que necesitábamos para pasarla bien no sólo en septiembre, sino cada que tengamos una reunión familiar o con los amigos.

Para esto, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, da a conocer en su Revista del Consumidor de septiembre, cuáles son esas bocinas que no sólo son baratas, sino que también son las mejores, para que las tomes en cuenta.

¿Cuáles son las marcas de bocinas que te recomienda Profeco?

La Profeco tomó en cuenta 17 modelos de 8 marcas distintas, todas con una gran potencia sonora y también con buena conectividad bluetooth. Por ejemplo:

El modelo OK55 de LG está por encima de los de Panasonic. Tienen buena ecualización digital, perillas, palanca, micrófono y botones para generar efectos de sonido.

​El modelo RK4 de LG tiene una gran fidelidad de audio, así como buena respuesta de frecuencias.

​El modelo MHC-V71D de Sony tiene control remoto, permite el uso de micrófono, función tambor (taiko) y tiene radio FM, puedes conectar hasta 3 dispositivos y tiene una salida HDMI, lo que te permite vincularla a tu computadora o consola de videojuegos.

Una buena bocina siempre es requerida para una buena fiesta. Especial

¿Por qué dice Profeco que esas son las mejores bocinas?

Lo que consideró la Profeco para calificar a estas bocinas fue: