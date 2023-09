Si pido comida por app: ¿Tengo que dar propina al repartidor? Esto dice Profeco

Cuántas veces nos ha pasado que comprarnos comida por alguna aplicación "delivery" y resulta y resalta que la propina ya viene incluida en la cuenta de la app y es en esa situación que surge la duda de si ¿estamos obligados a pagar la propina?

En un video, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, explicó algunas apps de comida como Didi Food, Uber Eats o Rappi cobran algún porcentaje de propina por default, pero la realidad es que no estás obligado a dar una propina, pues por algo ya pagaste el servicio.

Por ello, recomendó a la población no dejarse engañar a la hora de dar propina en las apps de comida; "si la quieres dar la das y si no, no das nada. Ya estás pagando el servicio, ¡no dejes que abusen de ti!", comentó.

Además, el procurador explicó que si deseas dar propina por el servicio, lo mejor es que se la entregues en efectivo al repartidor, pues así ellos pueden comprar su comida o cargar gasolina durante sus trayectos.

Últimamente algunas apps de 'delivery' cobran algún porcentaje de propina por default. Te quieren engañar para que sin darte cuenta la acabes pagando.



Recuerda: la propina siempre es voluntaria. Si quieres ––y puedes–– apoyar a tu repartidor, ¡mejor hazlo en efectivo! pic.twitter.com/gtvGBnoS3L — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) September 5, 2023

Propina también es opcional en restaurantes

Cabe señalar que en meses pasados, la Profeco emitió una serie de recomendaciones, luego de que se viralizaron varias denuncias por cobros excesivos en cuentas de restaurantes de la Ciudad de México.

Los precios deben estar exhibidos claramente.

La propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta.

Deben entregarte un comprobante de compra o ticket en el momento de consumo.

La información incluida en el menú debe ser completa y con las porciones específicas.

El alcance de las promociones debe ser claramente explicado.

No te pueden condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.

Los precios exhibidos deben ser los precios cobrados.

Se debe cumplir el horario establecido.

Te deben recibir billetes de cualquier denominación.

Deben especificar con claridad las formas de pago.

DAN