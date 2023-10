Estos son los mejores celulares para comprar en el Buen Fin

Llevas casi cuatro años con ese teléfono con el que estás leyendo esta nota. La pantalla ya está quebrada, el display lo has cambiado varias veces, la cámara ya no tiene la misma calidad que cuando lo compraste, ya se mueve solo y definitivamente el tiempo de vida de la batería ya no es el más óptimo.

Es hora de decirle adiós a ese amigo tuyo y hacerte de uno nuevo en este Buen Fin, porque dijeran los memes: "para eso trabajas". Así que para que elijas el mejor para ti, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un análisis que puede ser una guía muy útil en caso de que vayas a comprar un teléfono móvil en esas fechas.

¿Cuáles son los mejores celulares para comprar en el Buen Fin?

Profeco dividió esta selección en dos: los celulares de gama alta y los de gama media y baja. Comenzaremos por los de gama alta.

Celulares de gama alta, recomendados por Profeco

iPhone 14. La versión estándar del más reciente modelo de Apple, a la venta por 20 mil 999 en la tienda oficial de la marca.

Samsung S22. El buque insignia de la firma coreana, disponible a partir de 16 mil 999 en la tienda oficial de Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip4. El innovador smartphone plegable de Samsung también se encuentra a 16 mil 999 en la tienda oficial de la marca.

Hay que destacar que estos celulares, aunque sean de gama alta, no representan los modelos más costosos de cada una de estas marcas.

Mejores celulares, según Profeco. Especial

Celulares de gama media y baja, recomendados por Profeco