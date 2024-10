¿El enganche de un carro? Esto comprarías con lo que cuestan los boletos para concierto de Shakira

Los boletos para la preventa de la primera fecha de Shakira en México se agotaron, pese a los precios que hasta en memes estuvieron difundiéndose debido a lo alto que, presuntamente, se encontraban. Igual, la cantante colombiana quiere seguir facturando y abrió un segundo show en nuestro país.

En La Razón no sólo te contaremos cuánto cuestan los boletos para el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sino también qué es lo que te podrías comprar con lo que cuestan los más caros.

Te recordamos que si no tienes tarjeta CitiBanamex para la preventa, puedes esperar a la venta general este 11 de octubre, sin embargo, no garantizamos que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en la primera preventa, con los boletos agotados.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Shakira en la CDMX?

Los boletos para ver a Shakira en el Estadio GNP Seguros, en su segunda fecha el 21 de marzo del 2025, son los siguientes:

Zona Roja: 11,942 pesos

​Zona Amarilla: 8,050 pesos.

​Zona Rosa: 6,830 pesos.

​Zona Azul: 5,610 pesos.

​Zona Morada: 4,390 pesos.

​Zona Café: 3,170 pesos.

​Zona GNP: 3,536 pesos.

​Verde B: 3,048 pesos.

​Naranja B: 1,950 pesos.

​Verde C: 1,340 pesos.

​Naranja C: 1,217 pesos.

​General B: 1,584 pesos.

¿Qué podría comprarme con lo que cuestan los boletos para ver a Shakira en la CDMX?

Por ejemplo, si eres amante de los videojuegos y quisieras comprarte una Consola Xbox Series S de 512 GB edición Stand alone, su costo es de 6,479 pesos y la puedes comprar en Liverpool, que es un poquito menos del costo de un boleto en Zona Rosa para el concierto de Shakira en la CDMX.

Ahora que si lo tuyo es una pantalla gigantesca, que te parece una Hisense-Pantalla 4K de 65'' con un costo de 8,805 pesos en Amazon, que es un poquito menos de lo que te cuesta un boleto para la Zona Roja, que es la más alta, para el concierto de la intérprete de "Pies Descalzos", en la Ciudad de México.

¿Y el enganche para un carro?

Ahí lamentamos decirte que no podrías hacerlo, pues el costo del boleto más alto para el show de Shakira en Ciudad de México, es de 11,942 pesos, mientras que el enganche para un auto seminuevo, por ejemplo, el Volkswagen Beetle, en Kavak, es de 184,999.

Muchos decían que con lo que costaban los boletos de Shakira para su show en la CDMX podrías pagar el enganche de un auto, sin embargo, los comentarios se basaron en un meme que indicaba que los boletos alcanzaban los 20 mil pesos y el costo que se presentaba era el de zona VIP, de cuatro entradas conseguidas.

Si tú eres de los que alcanzó boleto, ¡felicidades! Y si eres de los que prefiere comprarse otra cosa, aquí te compartimos algunas opciones.

