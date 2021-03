Cuidar tu historial crediticio, la llave para acceder a mejores condiciones de financiamiento*

En México el historial crediticio es un tema del que poco se habla y regularmente se tiene en un mal concepto, sin embargo, el famoso historial no es más que un documento que muestra el total de créditos que ha adquirido una persona y cómo es que les ha hecho frente, algo parecido a una boleta de calificaciones.

Tener un buen historial te permitirá acceder a diversos tipos de créditos de manera eficaz, con montos más altos y mejores condiciones. Seguramente has soñado con adquirir un auto, un departamento o una casa, si bien el ahorro es fundamental para estas metas, un crédito te ayudará a alcanzarlas más rápidamente.

Todas las instituciones financieras que otorgan créditos se apoyan de la información recopilada tanto en buró de crédito como en círculo de crédito para determinar si un cliente recibirá el crédito solicitado. Se tiene la falsa creencia que estar en buró es malo, sin embargo, mucho depende de la formalidad que tengas como cliente, tu historial y la reputación que construyas a lo largo del tiempo que duran tus créditos.

¿Cómo cuidar tu reputación crediticia?

Además de los créditos tradicionales como tarjetas de crédito, automotrices, hipotecarios, personales y de consumo duradero, el historial crediticio incluye planes de telefonía celular, tarjetas departamentales y otros servicios como telefonía fija, televisión por cable e internet. Es recomendable comenzar tu historial con la contratación de un servicio y pagar puntualmente para poder acceder a otros créditos a través de instituciones financieras.

Una vez iniciada tu vida en el mundo de los créditos, es tu deber y responsabilidad mantener una buena reputación. Considera los siguientes tips que te ayudarán a mantener orden en tus finanzas personales:

Lleva un control de tus ingresos y sobre todo tus gastos, de preferencia anótalos, ya sea con lápiz y papel, una computadora o incluso tu celular.

Evalúa los créditos con los que vas a comprometerte y asegúrate que sean los ideales para ti. Calcula tu capacidad de endeudamiento, compara plazos, costos y beneficios adicionales que te ofrecen. Consulta los comparativos oficiales que ofrece la Condusef.

Programa los pagos de tus créditos de manera puntual. Recuerda que un crédito no es una extensión de tu ingreso, es una obligación por la cual debes responder, de no hacerlo, incurrirás en registros negativos en el buró de crédito. Ten presente tu fecha de pago y evita retrasos en el mismo para no generar intereses moratorios.

Asegúrate que los créditos que solicites sean de instituciones financieras formales. Si tienes duda, puedes consultar el buró de entidades financieras de Condusef.

Revisa tu historial crediticio y asegúrate que la información sea correcta, tanto en buró de crédito como en círculo de crédito puedes solicitarlo gratuitamente una vez al año. Si necesitas consultarlo más de una vez los reportes cuestan 35.60 pesos para buró y 34.20 pesos en círculo de crédito.

Si las sociedades de información crediticia (buró y círculo de crédito) te boletinan negativamente, haz lo posible por limpiar tu reporte de crédito saldando tus deudas. Ten cuidado con aquellos que aseguran reiniciar tu historial por un pago, evita ser estafado.

Sin duda tener acceso a créditos y construir un buen historial crediticio es una herramienta que te ayudará a tener un patrimonio solido que contribuirá a mejorar tu bienestar y tu calidad de vida. Si quieres saber más, ingresa a nuestro sitio web de Educación Financiera en donde podrás aprender más sobre el manejo de tu dinero y como beneficiarte de productos y servicios financieros que hay en el mercado: https://www.banamex.com/sitios/educacion-financiera/

*Fuente: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex