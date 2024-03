¿La iniciativa para prohibir TikTok en Estados Unidos afecta a México?

Es un camino complicado el que tendrá que enfrentar TikTok en Estados Unidos, pues esta semana los legisladores de la Cámara de Representantes de ese país, aprobaron una ley en la que se prohíbe el uso de la red social en territorio estadounidense, cuyo presidente, Joe Biden, ha indicado en ocasiones anteriores que sí firmaría dicha ley.

¿Por qué están interesados en que esta iniciativa de ley se aprueba y terminen prohibiendo el uso de TikTok en Estados Unidos? Porque las autoridades norteamericanas se encuentran preocupadas al ser ByteDance, una empresa china de tecnología de Internet, la dueña de la plataforma. El que lo consideren un riesgo, radica en que China puede acceder fácilmente a información de la ciudadanía a través de la aplicación, generando, además, una campaña de desinformación que aumente las tensiones políticas entre ambos países. La condición para que TikTok siga operando en Estados Unidos es clara: tiene que separarse de ByteDance lo antes posible. Sin embargo, ¿esto podría afectar a México?

¿En qué consiste el proyecto de ley que pide prohibir TikTok en Estados Unidos?

Este proyecto de ley, llamado Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, es una iniciativa que puso en la mesa la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes la semana pasada. Este miércoles fue aprobado el proyecto de ley en la Cámara y ahora pasará al Senado.

Aunque muchos aseguren que podría rápidamente convertirse en ley, debido a que el Senado estaría de acuerdo en promulgarla, y Joe Biden ha dicho en anteriores ocasiones que él la firmaría, la iniciativa tendría que enfrentarse a diversas cuestiones legales, pero, lo más importante, lo haría a una gran cantidad de votantes jóvenes que están a favor del uso de TikTok en Estados Unidos.

"Este proceso fue secreto y el proyecto de ley fue ajustado por una razón: es una prohibición", dijo un portavoz de TikTok en un comunicado que fue difundido por medios como CNN. "Tenemos la esperanza de que el Senado considere los hechos, escuche a sus electores y se dé cuenta del impacto en la economía, en 7 millones de pequeñas empresas y en los 170 millones de estadounidenses que utilizan nuestro servicio", indicaron.

TikTok, bajo investigación en Europa por no proteger a menores. Foto: Reuters.

¿Esto afecta de alguna manera a México?

No es que afecte o beneficie, pues hasta ahora no hay una posibilidad de que la plataforma pueda prohibirse en nuestro país. En marzo del año pasado, durante una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "aquí no prohibimos; libertad completa, prohibido prohibir". Hasta el momento en nuestro país no hay alguna intención de prohibir el uso de alguna plataforma o aplicación extranjera, y tampoco ha sido motivo de alguna alerta que ponga en seguridad la información de las y los ciudadanos mexicanos.

