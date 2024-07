Así es como debes de hacer las transacciones bancarias para no tener problemas con el SAT

Actualmente dentro de las operaciones bancarias, el SPEI que es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, es la opción más utilizada por los usuarios, pues con el se tiene “la posibilidad de recibir pagos entre si para poder brindar a sus clientes finales el servicio de transferencias electrónicas en tiempo real”, ello de acuerdo con lo que dice la página oficial de Banxico.

Es importante señalar que el SAT tiene la facultad de supervisar las operaciones bancarias con el fin de evitar actos ilegales, tales como el lavado de dinero.

Cómo hacer transferencias

Ya se conoce la necesidad que hay en la actualidad de hacer transferencias de SPEI, pero hay que saber hacerlo para no llamar la atención del SAT. Aquí va una guía para hacerlas:

1. No exceder el monto, las transferencias que tienen montos altos, pueden ser monitoreadas, por ejemplo, aquellas mayores a 15 mil dólares, deben ser reportadas al servicio.

2. Ojo con la frecuencia de las transacciones, aquellas que se hacen recurrentemente y superan ciertas cantidades, también pueden ser monitoreadas.

3. El origen y destino de las transferencias también llama la atención, así que pueden ser sujeto de revisión.

Así que para no levantar los focos rojos ante el SAT, es importante dejar en claro desde el inicio, cuál es el propósito de las transferencias, evitar transferencias frecuentes que no queden claras, no hay que superar los límites, si vas a realizar una transacción de grandes sumas, avisa al servicio y no olvides asesorarte siempre de un buen contador, para que te pueda explicar bien cómo hay que realizar las transferencias, sin necesidad de tener problemas con el fisco, que te puedan generar dificultades con una o más de tus cuentas.