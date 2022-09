Descarta SAT reforma fiscal en este sexenio

En los dos últimos años de la actual administración ya no se necesita una reforma fiscal, por lo que le tocará al siguiente Gobierno pensar en una, señaló Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el foro Expansión Summit Reinvención Sostenible, Buenrostro aseguró que el Gobierno actual tiene otros instrumentos para aumentar la base gravable antes de incrementar nuevos impuestos, ya que prefieren posponer acciones antes de generar un mayor costo a las personas, como el caso de la carta porte.

Aseguró que la entrada en vigor de la carta porte se retrasó para no generar mayores costos a las personas morales, incluso cuando este instrumento ayuda a tener mayor control y a disminuir el contrabando, el cual equivale al 30 por ciento de la actividad económica de todos los sectores.

“Nosotros creemos que no se necesita una reforma fiscal, por ejemplo, tenemos otros instrumentos que también están ahí y que hemos estado posponiendo, porque preferimos posponer que generar un costo a las personas morales que es la carta porte”, sostuvo.

Reafirmó que una reforma fiscal le correspondería a la siguiente administración, aunque aseguró, aún tendría margen para seguir recaudando con el cobro de impuestos a grandes contribuyentes, ya que afirmó son 12 mil grandes contribuyentes los que se encontraban sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

Gráfico

Así, al cierre de este año, sostuvo se habrán fiscalizado a 3 mil grandes contribuyentes y a partir de 2023 serán 9 mil grandes contribuyentes los que podrán ser auditados.

“Hay acciones que simplemente con trabajar más (pueden recaudar más), porque ahí ya está la ley, ahí están las oportunidades y simplemente hay que hacerlo. De los 12 mil grandes contribuyentes, 3 mil son los que se han auditado al final del año, faltan todavía 9 mil grandes contribuyentes, entonces tenemos muchos sectores que no han sido revisados y que nos pueden dar más”, sostuvo.

SÍ ES NECESARIA, AFIRMAN EXPERTOS

Las “corcholatas” de Morena y los aspirantes presidenciales de los otros partidos políticos deben incluir en su plataforma política una propuesta de reforma fiscal de gran calado con mira a las elecciones de 2024 para fortalecer los ingresos y las finanzas públicas, porque la actual administración ya renunció a crear nuevos impuestos y a elevar los existentes, consideró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

La directora ejecutiva del CIEP, Alejandra Macías, sostuvo que los presidenciables deben considerar ya una reforma fiscal para inicio de la siguiente administración, porque el riesgo de no hacerlo es los recursos no alcanzarán para cumplir los gastos comprometidos e ineludibles del presupuesto, como pago de pensiones, costo financiero de la deuda o gasto federalizado.

“El riesgo de no hacerlo es que sigamos igual, vamos a regresar a estos grandes compromisos que no van a disminuir y si no tenemos más ingresos, ya no vamos a poder bajos requerimientos financieros ni déficits primarios en los siguientes años, por más que tengamos supuestos optimistas, como los que se tienen para 2023”, advirtió en rueda de prensa sobre el paquete económico para el año próximo.

Calificó como optimistas las estimaciones macroeconómicas para 2023, como un crecimiento de 3.0 por ciento, inflación de 4.7 por ciento, tasa de interés de 8.9 por ciento Mezcla Mexicana de 68.7 dólares por barril o tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar.

“Son estimaciones optimistas que además enfrentan escenarios con muchos riesgos, que son inciertos y de los que debemos tener muchos cuidados”, subrayó.

Refirió que el paquete económico 2023 propuesto por el Ejecutivo prevé ingresos de 7.1 billones de pesos, cifra que equivale a 22.7 por ciento del PIB y representa un incremento anual de 9.9 por ciento, pero son un aumento de sólo 0.8 por ciento respecto a lo estimado para el cierre de este año.

Comentó que el jueves pasado, cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el paquete económico 2023 en la Cámara de Diputados, dijo que se calculó con base en tres criterios: responsable, equilibrado y realista.

“Nosotros pensamos que estos tres criterios están ausentes del paquete económico 2023”, dijo Macías al aseverar que el escenario macroeconómico previsto para el año próximo es optimista.

Mencionó que el paquete económico no incluye cambios fiscales para 2023, ante lo cual es necesario que el Gobierno, el Poder Legislativo y la sociedad civil discutan y busquen alternativas para tener una reforma fiscal en 2024.