Trabajar duro, la clave de los 20 años de Banco Azteca

Fue en octubre del 2002 cuando nació Banco Azteca y que de la mano de Tiendas Elek-tra inició operaciones en 800 sucursales; hoy cuenta con más de mil 900, teniendo claro el objetivo: poner todo su esfuerzo en seguir impulsando la inclusión financiera en México a través de la tecnología.

De este hecho ya pasaron 20 años y el compromiso sigue latente, señala Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, quien asegura en entrevista con La Razón que lo que busca es que con los pilares que se plantean constantemente, el banco trascienda y sea exitoso por los próximos 100 años.

Los desafíos en el horizonte no son menores; sin embargo, asegura que se cuenta con las herramientas para enfrentar los retos que se presenten.

Desde su oficina al sur de la Ciudad de México, reflexiona sobre la importancia que tiene el ser congruente y generar confianza, lo primordial que es contar con un equipo como el que tiene y la visión que debe tener en lo consiguiente para que la institución financiera siga creciendo.

A 20 años del nacimiento de Banco Azteca, ¿cómo lo define? Es un banco que nació para generar mayor inclusión financiera en México, donde todavía la bancarización es un ejercicio que ha quedado mucho a deber; la banca tradicional en México, en donde tuve la oportunidad de trabajar, ha atendido mucho más a la clase media y media alta y no ha tenido la vocación de dedicarse al sector popular. Esto puede ser por muchas razones, pero la principal es que es más fácil dar un crédito grandote a una entidad o a un individuo adinerado, que dar muchos créditos pequeños a miles de individuos. Y Banco Azteca encontró ese nicho, me parece que Ricardo Salinas Pliego tuvo ahí una visión fuera de serie y el banco se dedicó a la inclusión financiera.

Es un banco que ha tenido cuatro preceptos que han sido fundamentales en estos 20 años. Primero es que siempre está abierto, nunca ha cerrado y se dice fácil, pero con Covid-19 o sin Covid, en días festivos, fines de semana, mis compañeros han estado dando lo mejor de sí; lo segundo es que es un banco muy accesible, muy fácil, porque la forma en que operamos los productos financieros son muy entendibles, de tal forma que el individuo puede darle un seguimiento; y lo tercero es que logró desmitificar que la tecnología de punta no puede ir al sector popular; sin embargo, este banco ha sido totalmente de tecnología de punta.

Por bueno que haya sido lo que se realizó en algún momento puede que ya no sirva después y es ahí donde la capacidad de adaptarse, de cambiar y de cuestionarse se vuelven fundamental

¿Ha sido difícil democratizar la banca en México? Nosotros hemos sido un factor de la democratización, porque más o menos en estos 20 años hemos bancarizado a poco más de 32 millones de mexicanos y para muchos fuimos su primera experiencia bancaria financiera formal. Creo que el banco ha hecho una gran labor de ser esa primera oportunidad y muchos de los clientes han sabido evolucionar y buscar otras opciones. Si podemos hacernos una autocrítica, no necesariamente hemos crecido a la par de ellos, nos ha faltado esa capacidad de crecer y desarrollarnos más, pero es una lección que hemos aprendido a fuerza de haber perdido a clientes que se han bancarizado; nosotros fuimos la puerta de acceso, pero no necesariamente crecimos con ellos.

¿Existe una fórmula para el éxito? Trabajar durísimo, de sol a sol, estar muy pendiente de los clientes, de nuestros equipos y aprender también de nuestros errores, porque los aciertos los damos por hecho, pero al contrario, debemos tener los pies siempre en la tierra.

Personalmente trato de ser muy congruente, me considero un humanista y trato de ponerme siempre en los zapatos de los demás para entender lo que están viviendo, sus problemas, y ver más allá de la parte profesional, porque la vida del individuo va más allá de su parte profesional y en ésta se pueden reflejar muchas cosas.

Lo que a uno lo hizo exitoso ayer o lo sigue haciendo exitoso el día de hoy, no necesariamente lo va a mantener exitoso el día de mañana y eso hay que tenerlo siempre en la mente

Alejandro Valenzuela

¿Cuál es el reto más importante al que se ha enfrentado? A mí como financiero forjado en el sector público y en su momento en Banorte, llegar a Banco Azteca y aprender del sector popular me enseñó la enorme ignorancia que yo mismo tenía de lo que pasaba en el 60 por ciento de la población, la forma en la que vivían, trabajaban, necesitaban; entender lo cotidiano que muchas veces lo damos por asentado, pero no lo conocemos, el utilizar la antropología social como una herramienta de mayor conocimiento que yo jamás había aprovechado, aquí me di cuenta que era fundamental y eso para mí no solamente fue un aprendizaje sino una lección de vida, fue un reto para mí adaptarme y me hizo también más humano.

¿Qué sigue para Banco Azteca? Lo primero que uno desea es que la organización trascienda, que el trabajo que uno hace hoy sirva hacia adelante y ahí es donde el deber ser tiene que imperar, lo que yo haga no me va a tocar verlo, pero en donde acabe, ya sea siendo energía, alma o lo que sea, espero irme con ese sentimiento de que hice lo mejor, lo correcto y espero que lo que a mí me tocó le deje un legado a los demás, quiero que eso sirva de ejemplo, que de una manera de ver y hacer las cosas puede ayudar a que esta organización sea exitosa en los próximos 100 años.