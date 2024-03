Eclipse Solar 2024 | ¿Dónde comprar y cuánto cuestan los lentes certificados para verlo?

El eclipse solar de este 2024 está próximo a ocurrir. Ya todos tenemos en nuestro calendario marcada la fecha del lunes 8 de abril. En diversos estados de la República Mexicana se están organizando eventos para verlo, sobre todo en aquellos en donde el porcentaje de visibilidad alcanzará el 90 por ciento. Las aerolíneas están ofreciendo hasta paquetes para que viajes y seas testigo de este fenómeno astronómico que ocurrirá en nuestro país.

Sin embargo, debemos recordarte que para que puedas apreciarlo en su totalidad, es necesario que utilices lentes certificados para que no comprometas ni dañes tus ojos, sobre todo la retina, y llegues incluso a perder la vista. ¿Cuáles son estos lentes, cuánto cuestan y en dónde los puedo conseguir? Ahí te va.

¿Dónde comprar y cuánto cuestan los lentes certificados para ver el eclipse solar 2024?

Los lentes certificados para ver el eclipse solar de este 2024 los fabrica Ruta Eclipse, un proyecto de especialistas mexicanos que los vende en tan sólo 70 pesos. En sus redes sociales a las que puedes ingresar haciendo click AQUÍ puedes solicitarlos, todavía estás a tiempo para que te lleguen sin ningún problema o acordes la entrega con ellos.

En caso de que te interese el tema de la reinserción social, también hay lentes certificados para ver el eclipse solar 2024 que son fabricados por personas privadas de la libertad y que se encuentran recluidas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Los puedes comprar en el Museo de la Policía de la Ciudad de México por tan sólo 88 pesos.

Los lentes certificados ayudan a que el eclipse solar no afecte tu vista. Pixabay.

¿Por qué son importantes los lentes certificados?

Para que veas un eclipse sin que tengas problemas con tu vista, es necesario que utilices estos lentes certificados porque te protegen de manera adecuada de la intensa radiación solar, que no es la misma que cuando miras directamente al sol (que eso, dicho sea de paso, también te afecta y muchísimo).

En caso de no utilizar lentes certificados podrías dañar de manera irreversible tu vista e incluso no sólo presentar ceguera parcial sino total. Es recomendable que no lo veas con lentes de sol normales, porque te lastimarás la retina.

