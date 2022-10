Economía de México crecerá 1.4% en 2023 y no se recuperará pronto: UNCTAD

La economía de México crecerá 1.8% este año y bajará a un crecimiento de 1.4% para el próximo año, debido a políticas de austeridad que sostiene el Gobierno, dijo Alex Izurieta, economista senior de la UNCTAD.

México es una de las economías más grandes de América Latina y con una larga trayectoria de diversificación e industrialización, además de rica en recursos pero, por otro lado, la economía del país está integrada intensamente con los países de América del Norte, destacó Izurrieta durante la presentación del Informe sobre el Comercio y Desarrollo de 2022, publicado por la UNCTAD.

“Lo que complica a México hacer política económica desde un punto de vista de las necesidades de desarrollo, sus vecinos comerciales y más estrechos no están en el mismo problema estructural que es el problema estructural de desarrollo”.

Además, México ha sido uno de los únicos países que no se ha “tirado” de los recursos fiscales para contrarrestar la crisis del Covid-19.

“Esta actitud de austeridad fiscal ha seguido manteniéndose también en este año y esa es una de las razones por las que México no solamente todavía no ha logrado recuperar ni siquiera el nivel del PIB de 2019 sino que además no lo va a poder recuperar pronto”.

El especialista destacó que se espera un crecimiento global de 2.5% para este año y “lo que es peor seguirá decreciendo más en el año creciente, desacelerándose 2.2% para la economía mundial en su conjunto”.

Esto implica que países en vías de desarrollo, que son los que más necesitan crecer, serán los más afectados, destacó Izurieta.

Por lo que, para América Latina se espera pasar de un crecimiento de 2.6% este 2022 a 1.1% para el próximo año.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las acciones antiinflacionarias de América Latina y México, el economista agregó que “querer resolver todos los problemas con política monetaria siempre nos lleva al fracaso y en el caso concreto para bajar la inflación es paradigmático”.