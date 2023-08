Efecto Moody’s tira acciones bancarias

Los títulos de los bancos que operan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerraron ayer con pérdidas, luego de que Moody’s redujo la calificación de algunas instituciones bancarias en Estados Unidos y se anunció un impuesto extraordinario en Italia.

Las acciones de Banorte retrocedieron 2 por ciento; las de Grupo Financiero Inbursa, 2.98 por ciento; las del Banco del Bajío, 2.95 por ciento y las de Regional, 2.58 por ciento.

Moody’s recortó, repentinamente, la calificación crediticia de varios bancos pequeños y medianos en Estados Unidos y anticipó que podría bajar la nota de algunos de los mayores prestamistas del país.

La agencia redujo en un escalón la calificación de 10 prestamistas y puso a seis gigantes bancarios, entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Trust Financial, en revisión para posibles rebajas.

La calificadora internacional también advirtió de que la solidez crediticia del sector se vería probablemente puesta a prueba por los riesgos de financiación y la menor rentabilidad.

Por otro lado, Italia también sorprendió a sus bancos y conmocionó a todo el sector europeo al aprobar un impuesto extraordinario por las subidas de los tipos de interés de 40 por ciento a estas instituciones para el 2023, tras reprender a las entidades por no recompensar los depósitos.

La subida de las tasas de interés en el mundo ha llevado los beneficios de los bancos italianos a niveles récord en los últimos trimestres, ya que el costo de los préstamos se disparó, mientras las entidades financieras conseguían evitar pagar más por los depósitos.