Elecciones en EU frenan la IED, dice calificadora

Aunque la aprobación de la reforma al Poder Judicial generó mucho “ruido”, en sí la incertidumbre que actualmente permea en los mercados tanto nacionales como internacionales se debe más a las expectativas que tienen los inversionistas sobre los resultados de las elecciones de Estados Unidos que a la iniciativa misma, aseguró Jorge Giraul, director financiero en Prologis México.

Durante su intervención en el panel “El auge del Nearshoring y el futuro de los parques industriales en la nueva etapa política de México”, organizado en el evento Moody’s Inside Latam México 2024, afirmó que los inversionistas no han dado señales de no querer invertir en México, por el contrario ven una oportunidad en nuestro país, pero el nerviosismo que les genera los resultados electorales ha ralentizado las inversiones.

“(Los inversionistas) no han dicho no voy para ya (a México), sí se ha aletargado las decisiones de inversiones por un tema de la elección de Estados Unidos, no sabemos quién va a ganar en Estados Unidos, les hace más ruido eso que la reforma judicial”, comentó.

Gráfico

Para el sector privado en México, la rudeza con la que se aprobó la reforma al Poder Judicial fue lo que provocó que haya más incertidumbre de la necesaria, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

En el mismo evento de la agencia Moody’s, el representante del máximo organismo empresarial reiteró que a través de las leyes secundarias se tratará de mejorar tres aspectos en específico: la independencia de los jueces y magistrados, la capacitación de los mismos, así como la gradualidad.

“Sí tenemos que entender que se necesitaba hacer una reforma…Hay otro punto importante que destacar, a la hora que la aprueban el dólar baja, entonces sí fue de una manera brusca, pero se hizo más ruido, se hizo mucha resistencia a esta iniciativa. Fue como abrir una bolsa de celofán que hace mucho ruido, se aprobó con rudeza innecesaria”, comentó Francisco Cervantes.

Ante la falta de incertidumbre, enfatizó que la Iniciativa Privada está pendiente de otras reformas propuestas como la referente a la desaparición de los órganos autónomos y la de minería a cielo abierto, las cuales podrían generar entorpecer la revisión del T-MEC.

En este sentido, el representante de la máxima cúpula empresarial afirmó que si Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos la revisión del T-MEC se tornará difícil, por lo que México tendrá que mantener una postura firme y no ceder ante las presiones del país vecino.

“Tenemos la experiencia de que mejoramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Trump es un hombre de negocios, tiene su postura de defender los intereses de su país, pero también debe reconocer la alta integridad de las empresas con la economía de México”, dijo el presidente de la CCE.

Por su parte, Joaquín Barrera Alonzo, director de Renta Fija e Inversiones de Sura, sostuvo que pese a las reformas y los aranceles no se prevé una ruptura del Tratado, pero sí habrá algunas dificultades durante las negociaciones del acuerdo comercial.

“Yo veo un interés de las tres partes… sí hay temas que tal vez puedan ralentizar las negociaciones, pero no veo deshecho el T-MEC por estas cosas desde los países como aranceles, reformas u opiniones”, señaló el directivo.

Destacó que la revisión del T-MEC es algo más positivo que negativo para los tres países, pues lo que afecta mucho al mercado es la incertidumbre, pero sentarse a resolver estos temas generará certidumbre, lo que ayuda a que las inversiones sigan fluyendo.