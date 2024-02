Empresarios ven deterioro “severo” en infraestructura hídrica y legislación “perversa”.

México padece un “severo” deterioro en infraestructura hídrica y un creciente mercado ilegal en las redes de distribución; además, la legislación actual es obsoleta y hasta “perversa” y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tiene la capacidad técnica ni financiera para enfrentar estos desafíos, los cuales, de no atenderse de manera urgente, generarán un problema “mayúsculo” en el país en pocos meses, particularmente para el consumo humano, alerta la Iniciativa Privada (IP).

Además de millonarias inversiones, el Gobierno debe tomarse en serio este problema y plantear una estrategia de largo alcance que evite una crisis mayor. También, se debe generar una mayor cultura y consciencia del cuidado del agua entre la población, exponen representantes del sector privado a La Razón.

“El agua es un tema relevante en el país, pero no se le ha concedido la importancia que requiere, no sólo en esta administración, en muchas otras, tal parece que no es un tema que debiéramos tener en la agenda diaria, y es un error”, comenta Eduardo Viesca de la Garza, presidente de la Comisión de Agua de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y de apoyo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El especialista asegura que las fracturas que hay en la red de agua potable provocan que, a nivel nacional, se pierda 47 por ciento de cada 100 litros que se producen; en la Ciudad de México es 42 por ciento y en algunos municipios llega a ser mayor a 50 por ciento.

La Conagua no tiene la capacidad técnica ni financiera, incluso de autoridad, para cubrir las necesidades que se tienen en el sector en términos hídricos

Jorge Ramírez, Vicepresidente nacional de Sustentabilidad de la Coparmex

Además, dice, hay tres mil 612 plantas de tratamiento de agua que se construyeron en 60 años con una inversión por 1.4 billones de pesos; de éstas, 70 por ciento no funciona, es decir, dos mil 530.

A esto se suma la ineficiencia y la falta de recursos en los organismos operadores de agua; de los dos mil 530 que hay en la nación, sólo 20 por ciento registra números negros, afirma el representante de Concamin.

En su opinión, hay una ausencia de política económica del agua. El último ejercicio “serio” que se hizo fue a finales de los 80 y se tuvo un visión de aproximadamente 25 años, pero ese trabajo ya se agotó y no ha habido un nuevo diseño con visión de Estado, en el que se contemplen por lo menos unos 25 a 30 años.

“Es un tema que ha sido postergado, como no ven las tuberías, no se le da la importancia que tiene”, expone.

Un número importante de ciudades puede caer en el caso de Nuevo León (Monterrey), se debería estar trabajando en un programa emergente para reducir el consumo del agua

Eduardo Viesca de la Garza, Presidente de la Comisión de Agua de la Concamin y de apoyo al CCE

Al respecto, Jorge Ramírez, vicepresidente nacional de Sustentabilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que la Ley de Aguas Nacionales es una legislación “perversa”, que no sólo no incentiva el ahorro, sino que estimula un mayor gasto de este insumo.

En el sector agropecuario, explica, si se tiene un título de concesión de determinados litros por segundo y no se utilizan, cortan el agua. Esto implica que, si una persona invierte en sistemas de tecnología para ahorrar, corre el riesgo de que le reduzcan su título y su terreno pierda valor, porque éste se base en la cantidad de líquido que se tiene disponible.

Ambos especialistas consideran que podrían existir otros casos como el de Monterrey, que hace unos meses sufrió de escasez de agua. Viesca de la Garza comenta que la Ciudad de México está en una situación “crítica”, con bajos niveles de agua en presas. “Si no llueve antes de mayo, el escenario es preocupante”.

Ramírez destaca que la zona conurbada del Valle de México, como Naucalpan y Huixquilucan, y urbes del Bajío y norte del país pueden ser los próximos Monterrey, porque están llegando a niveles preocupantes. León y Aguascalientes, acota, empiezan a padecer este problema, cuando su estrategia hídrica es de las más resilientes.

Otro problema es la existencia de un mercado ilegal del agua “muy grande”. Se estima, expone el representante de Coparmex, que entre 15 y 20 por ciento de los pozos que están en las manchas urbanas no es legal, “y es muchísimo lo que se extrae de ahí”.

Los expertos coincidieron en que si bien la industria registra ya algunos problemas de escasez, aún son menores, ya que sólo usa cinco por ciento del agua del país, a lo que se suma que el sector cuenta con plantas recicladoras y otras tecnologías para enfrentar este problema. Sin embargo, acota Ramírez, es necesario que el sector privado siga invirtiendo para depender lo menos posible de las redes urbanas y enfrentar mayores problemas en el futuro.