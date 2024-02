San Valentín: En esto gastan más su dinero las personas solteras, según Profeco

El Día del Amor y la Amistad es la oportunidad perfecta para demostrar cuánto queremos a nuestras personas más queridas: amigos, familiares y vínculos amorosos. Muchas veces, con una cena o con regalos que entregamos este día para celebrar o como muestras de cariño.

Ya sea que se reparta entre cualquiera de ambas partes de una relación, la cena de Día de San Valentín es solo uno de los tantos gastos que son indispensables en las relaciones. Sí, además de la parte afectiva y sentimental, las relaciones también reposan mucho sobre el aporte en finanzas personales.

Por ello, no es raro que algunas personas perciban que sus ganancias son mayores cuando no están en una relación. Pero, ¿es mucha la diferencia? ¿A qué dedican sus gastos las personas que no están en una relación? Eso es lo que explica la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los regalos son indispensables en muchas relaciones. Foto: Adobe Stock

¿En qué gastan más dinero las personas cuando están solteras? Profeco explica

Según la Profeco, cuando no se tiene pareja, la mayoría de los gastos de una persona suelen estar relacionados con el entretenimiento, la socialización, la compra de alimentos y el transporte.

Las personas solteras tienden a destinar un 12 por ciento de sus ingresos a salidas a bares, restaurantes, entre otros, y gastan más en entretenimiento, como salidas al cine, conciertos y eventos deportivos, en comparación con las personas que viven en pareja.

En pareja, los gastos están más orientados hacia la vivienda y los servicios del hogar. Foto: Adobe Stock

Además, los gastos en alimentos, transporte y vivienda son considerados como los principales gastos relacionados con el día a día.

En cuanto a la socialización, los gastos suelen estar vinculados a salidas con amigos, viajes y actividades recreativas. Por otro lado, en el caso de las personas que viven en pareja, los gastos suelen estar más orientados hacia la vivienda, los servicios del hogar y los gastos compartidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM