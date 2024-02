Día del Soltero: Las mejores frases para compartir en WhatsApp y redes sociales

El Día del Amor y la Amistad es la primera gran fiesta de febrero y una de las conmemoraciones más esperadas de la primera parte del año. Al menos para un grupo de personas, pues esta es de esas fiestas que la amas u la odias.

Hay muchos motivos para que muchas personas decidan no celebrar el 14 de febrero, ya sea porque no están de acuerdo con el aumento de precios en tiendas y restaurantes, porque no necesitan un día en particular para pasarlo con su pareja, o bien porque no tienen una pareja con quien compartirlo.

El Día del Soltero se conmemora el 13 de febrero. Especial

Lo anterior, aunque estadísticamente puede ser el caso de la mayoría, ha sido etiquetado como negativo por la presión social o de los medios de comunicación. Ante esto, por consenso general se ha establecido el día anterior, el 13 de febrero, como el Día del Soltero, con el objetivo de ir en contra de las ideas que demeritan el no estar en una relación romántica.

Si es tu caso y quieres festejar este día, y compartir en redes sociales que te unes a la causa, te dejamos algunas de las mejores frases que circulan en internet sobre el Día del Soltero.

Las mejores frases sobre el Día del Soltero para compartir en WhatsApp

Ya sea que celebres o no el Día del Amor y la Amistad con tus seres queridos, puede que te quieras sumar a la conmemoración por el Día del Soltero. En ese caso, te dejamos las mejores frases que circulan en internet.

El Día del Soltero se celebra antes del Día del Amor y la Amistad. Foto: Cuartoscuro

“En el Día del Soltero, celebro mi libertad, mi independencia y mi capacidad para amarme a mí mismo” “Hoy brindo por mi propio amor, por mis sueños, por mis logros y por todas las aventuras que están por venir. ¡Feliz Día del Soltero!” “En este 11/11, celebro mi unicidad, mi valentía para seguir mi propio camino y mi capacidad para encontrar la felicidad en cada momento” “Ser soltero no es estar solo, es estar rodeado de oportunidades para crecer, aprender y vivir plenamente. ¡Feliz Día del Soltero a todos los que disfrutan su propia compañía!” “Hoy es un día para amarme a mí mismo, para consentirme, para disfrutar de mi propia compañía y para recordar que la felicidad está en mi interior. ¡Feliz Día del Soltero!” “En este Día del Soltero, celebro todas las bendiciones que tengo en mi vida, incluyendo mi libertad para ser quien soy y seguir mis sueños. ¡Vamos por más aventuras!” “Ser soltero no es estar incompleto, es ser completo en uno mismo. Hoy celebro mi independencia, mi autoestima y mi capacidad para escribir mi propia historia. ¡Feliz Día del Soltero!” “En el Día del Soltero, celebro mi capacidad para encontrar la felicidad en cada pequeño detalle de la vida y para construir mi propio camino hacia la plenitud. ¡Brindo por mí!” “Hoy celebro mi libertad para ser quien soy, para seguir mis pasiones y para disfrutar de la vida en mi propia compañía. ¡Feliz Día del Soltero a todos los que aman su independencia!” “En este 11/11, celebro mi capacidad para amarme a mí mismo, para cuidarme y para ser mi mejor compañero de vida. ¡Que viva el amor propio!”

