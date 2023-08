Pueden suceder muchísimas circunstancias por las que dejes de pagar tu casa de Infonavit: desde haber sido víctima de un despido laboral, pasando por una emergencia de salud o gastos que debiste priorizar por sobre el pago de tu casa. Sin embargo, sabemos que para las instituciones lo que importa es que cubras tus montos en los tiempos establecidos, de lo contrario, podría haber sanciones.

En el caso del Infonavit, aunque haya opciones para no ser sancionados, llega un momento en que no pueden esperarte más y deben quitarte tu patrimonio tras la negativa de pago. Te contamos en cuánto tiempo toma esta decisión el Infonavit, para que tomes tus precauciones y te pongas al corriente lo más pronto posible.

¿En cuánto tiempo me quitan mi casa si dejo de pagar el crédito de Infonavit?

Cuando tú tienes un crédito del Infonavit y no puedes seguir pagándolo, hay algunas opciones para que no seas sancionado. Puedes, por ejemplo, dar aviso de las causas por las que no puedes seguir cubriendo tu cuota y solicitar congelar la cuenta.

Aún con esto, después de cuatro años sin pagar, entonces Infonavit toma la decisión de quitarte tu casa. Aunque no es necesario llegar a estas instancias, ya que la misma institución te ofrece un seguro de desempleo, te apoyan también en caso de que no puedas seguir pagando las mensualidades de tu crédito.

Tu casa podrían quitártela de no cubrir el pago durante este lapso de tiempo. Especial

¿Infonavit puede ayudarme en caso de perder mi empleo?

En caso de que tengas un crédito del Infonavit que estés pagando, pero que también lamentablemente te hayas quedado sin empleo, puedes solicitar el apoyo conocido como Flexipago Infonavit, cuyo requisito es que el crédito sea a partir del año 2009.

Existe también una forma de congelar tu crédito hipotecario; a través de esta acción, el Infonavit no te cobrará durante un año completo. Pasado este lapso, podrás reiniciar tu deuda sin repercusión alguna.

Otro apoyo que te pueden dar, es que se te realice un estudio socioeconómico para conocer tu estatus actual y se identifique tu capacidad de pago para poder ajustar tus mensualidades.

¿Hay otras soluciones?