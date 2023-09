Te llaman por teléfono, te envían documentos a casa, te bloquean el celular y ahora también te acosan por WhatsApp. Los agentes de cobranza buscan a toda costa para que cubras tus deudas y las aplicaciones de mensajería ya también son parte de estas formas que se usan para cobrar.

Las áreas de cobranza de la empresa o institución bancaria a la que le debes, también se aparecen por mensajes de WhatsApp, sin embargo la duda de los deudores es si esta práctica es o no legal.

Primero, ¿cómo es que los agentes de cobranza realizan los cobros?

Generalmente, los cobros de estos agentes se realizan a través de un despacho de cobranza, el cual apoya en las operaciones de negociación y reestructuración de créditos con los deudores.

Por ejemplo, esos lugares a los que les debes -tiendas departamentales, de autoservicios, bancos- tienen la obligación de supervisar que esos departamentos o agencias de cobranza, realicen de manera adecuada los cobros a los deudores.

Avanza regulación del crédito de nómina con cobranza delegada; definen reglas y límites Foto ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

Entonces, ¿es legal que los agentes de cobranza te acosen también por WhatsApp?

No, no es legal. Esto va en contra de la política del uso de la plataforma de mensajería instantánea. En sus reglas, indican que el servicio debe utilizarse para comunicaciones personales y comerciales legítimas, pero no para actividades de cobranza y mucho menos de acoso.

En caso de que comiences a recibir mensajes de los agentes de cobranza para que cubras tus deudas, puedes reportarlos y aplicar el respectivo bloqueo.

¿Cuáles formas de cobranza no están permitidas por Profeco?