Imagina que en ese cambio que separaste para pagar el camión que te llevará a tu trabajo, está esta moneda de 2 pesos valuada por los numismáticos en hasta 5 millones de pesos. Y lo peor es que no te darás cuenta si no leíste antes esta nota. Darás entonces la oportunidad, sin saberlo, de hacerte millonario, en caso de poseer esta moneda de 2 pesos que tiene una particular característica.

Para saber cómo identificar a esta moneda de 2 pesos que se paga muy bien por los coleccionistas, continúa lo que en La Razón traemos para ti. No será difícil identificarla, lo difícil será que la encuentres. Pero quién sabe, quizá hoy es tu día de suerte.

¿Cuál es el error que tiene esta moneda de 2 pesos que hace que valga 5 millones?

El error está en la acuñación. Esta moneda de 2 pesos del 2023, tiene un error de huella digital en dicha acuñación. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve la huella de un dedo en la cara de la moneda que pertenece a la familia C de monedas mexicanas, emitidas por el Banco de México.

La moneda tiene un diámetro de 23 milímetros y es totalmente circular. En el anverso se ve lo que en todas las monedas: "Estados Unidos Mexicanos", sin que haya algún error en esta parte de la acuñación.

Esta moneda, con este error, se puede vender en 5 millones de pesos, de acuerdo a Mercado Libre, en donde este tipo de monedas se ofertan a los coleccionistas que, claro está, deben estar conscientes de que para que las verifiquen en cuanto a autenticidad se refiere, necesitarán recurrir a expertos.

Este es el grave error que hace que una moneda de 2 pesos se venda en 5 millones. Mercado Libre.

¿Qué hace que una moneda sea valiosa?

De acuerdo a los expertos en numismática, una moneda es valiosa por las siguientes razones:

Demanda del mercado de monedas lo cual afecta su valor.

​Rareza.

​El mercado de una moneda particular depende de su popularidad entre los coleccionistas.

​Condición, es decir, que tengan detalles bien conservados y un desgaste mínimo visible en sus superficies.

​Edad. Las monedas más antiguas tienden a ser más valiosas que las acuñadas recientemente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.