“Éxito de Fibra Uno se basa en el trabajo y el creer en México”

Hace poco más de 11 años nació el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Uno (Funo), la primer Fibra que impulsó aún más el sector inmobiliario en el país y el cual es considerado el más sólido del sector, no sólo del país, sino también de la región de América Latina.

Con un diversificado portafolio de propiedades, que van desde el sector inmobiliario industrial, comercial y corporativo, el crecimiento de la compañía perteneciente a la familia El-Mann continúa con crecimientos importantes.

Así lo señala Gonzalo Robina, director general adjunto de la Fibra, quien cuenta contento a La Razón que este 2022 cerrará de manera muy positiva, con repuntes de doble dígito si se compara con el crecimiento reflejado el año pasado, principalmente por una recuperación en los sectores en los que desarrolla propiedades.

Desde las instalaciones del centro comercial Mítikah, la cual acaba de inaugurar en septiembre pasado, Robina agradece a su equipo, a la confianza de los inversionistas y al arduo trabajo depositado por cada persona que labora en Funo, la oportunidad que tiene para que la compañía continúe en el lugar en el que se posiciona.

Asegura que los retos a los que ha hecho frente son muchos y muy diversos, no sólo en los 11 años de la Fibra, sino desde hace 40, tiempo que el directivo lleva en el sector.

En estas épocas de buenos deseos y múltiples oportunidades, Gonzalo Robina sólo tiene uno “que nos pongan en el terreno planito para poder aprovechar las grandes oportunidades que se tienen”.

¿Qué necesita el director de Fibra Uno para dirigir la empresa? Un equipo de gente de la cual me siento muy orgulloso y que me ha ayudado a poner a la compañía en donde está, y un grupo promotor, la familia El-Mann que ha apostado por México, por la compañía y ha sido un respaldo incondicional y nos ha ayudado a estar donde estamos.

¿Cómo describiría a la Fibra Uno? Como el líder absoluto del mercado inmobiliario latinoamericano.

¿Cuáles son los retos más difíciles a los que se ha enfrentado como director de Fibra Uno? Retos tenemos a diario, no te puedo decir cuál es el reto específico con el que me he topado o no; sin embargo, gracias a la gente que me rodea hemos podido sobrepasarlos. Éste es un negocio en el que no te aburres, todos los días hay algo distinto, cada contrato de arrendamiento es una operación distinta, la entrega de locales es una negociación distinta, cada permiso o licencia de construcción es distinto; esto es dinámico y todo representa retos, pero la verdad es que no hay alguno que diga a esto es a lo que me enfrenté, fuera de la colocación inicial (en el mercado bursátil) que hicimos fue un cambio; ¿nos generaba dudas? Sí, pero lo íbamos a lograr, se hizo la colocación y de ahí hemos hecho emisiones de capital, emisiones de deuda, hemos tenido otras operaciones importantes, digamos la transacción inmobiliaria más grande en la historia del país la hicimos nosotros, hemos estado muy satisfechos de lo que hemos logrado.

¿Existe una fórmula para el éxito? No hay crisis que aguanten 20 horas de trabajo, ésa ha sido la fórmula: mucho trabajo, mucha creatividad, creer en México, apostar por México y aquí estamos.

¿Qué rutina tiene Gonzalo Robina para cumplir con las necesidades de la compañía? La misma, una disciplina en el trabajo, un orden en el trabajo, delegar en la gente, confiar en la gente. Llevo 40 años en este negocio, he vivido de un prestigio y ese prestigio lo cuido diario, trato de ser la persona más derecha que puede existir en la industria, hablando de frente con la gente, sea mi contraparte o en otro momento sea mi colega, llevo 40 años aplicándolo y es ahí la línea que he seguido y que seguiré.

¿Si tuviera un deseo para 2023 cuál sería? Estabilidad, nada más que nos pongan el terreno planito para que podamos aprovecharlo.

¿Qué consejo podría dar a directivos y emprendedores? Nunca limiten sus sueños, pero tampoco pierdas el piso. Podría sonar difícil, pero yo he vivido muchas crisis, he pasado muchas hambres, y de alguna manera sé que lo que se ha logrado en la empresa es un logro de todos, estamos aquí para seguir creciendo en beneficio de México, en beneficio de los mexicanos y la verdad es que nunca he tenido la tentación de perder el piso.

¿Existe la confianza de seguir invirtiendo en México? Claro, México está lleno de oportunidades, creo que lo que tenemos enfrente para los próximos años, nunca lo había visto en los 40 años que tengo de experiencia.

¿Cómo va a cerrar Fibra Uno en este 2022? Estamos muy entusiasmados con los números que vamos a terminar reflejando, el crecimiento contra el año pasado de doble dígito, vamos a seguir viendo crecimientos trimestre contra trimestre. Entonces yo creo que bastante satisfechos. Ahora, también vamos a tener una sorpresa en el sector de oficinas, en el tercer trimestre reportamos que la ocupación sería del 75 por ciento; sin embargo, vamos a terminar el año con una ocupación del 80 por ciento.

En el sector industrial estábamos arriba del 98.5 por ciento y prácticamente no tenemos metros cuadrados disponibles; en el sector comercial las ocupaciones están prácticamente en los niveles prepandemia, el tráfico de gente que entra ya es mayor al de antes de la pandemia.