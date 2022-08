Experiencia al cliente, factor que catapulta a Caranty

Con poco más de seis meses en el mercado, Caranty, startup 100 por ciento mexicana, se ha abierto camino en el país como uno de los marketplace de compra-venta de autos seminuevos más importantes, el cual busca empoderar a los particulares, respaldando su patrimonio.

En entrevista con La Razón, Miguel Bulnes, CEO de Caranty, platica orgullosamente, cómo ha sido el camino hacia el éxito de esta plataforma tecnológica —que en enero pasado inició operaciones en la Ciudad de México y Estado de México— y que logró expandirse a 10 ciudades más del país.

Para Bulnes, además del equipo con el que cuenta hay otros factores indispensables que han sido determinantes para que le empresa se expanda de manera exponencial. Por un lado, una escuadra de directivos que lo respaldan, muchos de ellos, viejos conocidos por haber emprendido en firmas tecnológicas de la talla de Cornershop o Uber; y por otro lado, por sus hábitos de vida, que busca transmitir a su equipo.

A seis meses de su lanzamiento, ¿qué respuesta ha tenido Caranty? Creo que somos afortunados, porque ni en nuestra mejor proyección inicial habíamos pensado que íbamos a estar en una posición tan importante en tampoco tiempo. Llevamos seis meses operando y en poco tiempo hemos logrado estar ya en 12 ciudades, empezamos en Ciudad de México y el Estado de México, y ahorita ya estamos en Jalisco, Michoacán, Querétaro, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Tampico y Chihuahua. El catálogo que tenemos ya está rozando los mil coches, una cifra realmente enorme, porque poder llevar tanta opción y tanta diversidad de opciones a los usuarios y el ganarnos esa confianza de los usuarios vendedores ha sido fenomenal en tampoco tiempo.

Y sumado al tema coyuntural, toma una relevancia enorme ya que es el auto seminuevo, un mercado en el que vemos un futuro que es muy positivo.

la clave del avance de Caranty es el equipo con el que cuento, desde mi socio cofundador hasta el gran equipo de advisors. En general el equipo es increíble

y talentoso

Miguel Bulnes

Cofundador y CEO de Caranty

¿Cuál es su principal reto? Si bien, el panorama se ve muy complicado en términos generales por múltiples factores como la inflación, el alza en las tasas de interés, la escasez de vehículos, nosotros vemos una oportunidad enorme que beneficia a las personas que quieren comprar o vender autos, puesto que hay herramientas tecnológicas como Caranty que se convierten en el aliado perfecto para los usuarios y para su patrimonio, que es lo más importante, ya que elimina los riesgos, fraudes y empoderamos a los usuarios para que ellos sean los que puedan comprar o vender a precios justos y sin que tengan que castigar el valor de su patrimonio.

Además, ofrecemos alternativas de financiamiento, por lo que creo Caranty es la mejor opción en México.

Pudimos hacer junto con banco Santander que las personas accedan a cientos de alternativas y obviamente con posibilidades de poderlo adquirir a plazos. Por la parte de los vendedores, buscamos que puedan tener una plataforma que les permita publicar en múltiples plataformas o marketplaces, centralizándolo en Caranty para que tengan la máxima exposición, totalmente gratis y poderlo vender a plazos pero cobrándolo de contado; que eso es algo que viene a rediseñar la forma de este mercado.

¿Cuál es el principal diferenciador de Caranty? Somos totalmente diferentes a lo que presentan las otras plataformas. Nuestro modelo viene a revolucionar la forma en cómo comprar y vender los autos seminuevos, ya que Caranty no compra ni vende ningún coche, nosotros lo que hacemos es transparentar la operación, transformando la experiencia de los usuarios, con la seguridad de una agencia, pero con la gran ventaja de que no vas a dejar el 30 40 por ciento de tu patrimonio en la mesa. Te lo digo, somos la mejor opción para cualquier persona particular que quiera comprar o vender un auto seminuevo.

La alianza que tienen con Santander ¿cómo va? Ha caminado bastante bien, el reto es que la gente empiece a entender que puede vender su auto a crédito, a plazos y cobrarlo de contado y por otro lado que podemos acceder a un auto con un particular a crédito. Entonces en esa transformación estamos trabajando fuertemente. Si bien, llevamos dos meses a partir de que cerramos la alianza, estamos trabajando fortísimo con el banco en cuestiones tecnológicas para poder hacer y llevarles la oferta en cuestiones de cotización, pero la demanda por el crédito ha sido enorme; ahorita estamos colocando el 50 por ciento de los autos a crédito en el último mes, lo cual es bastante bueno.

¿Tienen planes de salir de México? Se han dado oportunidades, de hecho nos han buscado de algunas partes de Latinoamérica, porque el modelo es muy innovador… Pero nosotros estamos centrados en lograr satisfacer en México aquellos errores que ha cometido la competencia; es decir, en dar una excelente atención, estamos muy enfocados en ello y una vez que podamos dar y llevar esa oferta a todos los mexicanos, yo creo que sí es muy viable poderlo replicar en otros mercados.

Para mi estar al frente de Caranty es una responsabilidad enorme que me motiva a estar en constante capacitación y actualización, para entender el mercado al que nos dirigimos

Miguel Bulnes

Cofundador y CEO de Caranty

¿Qué significa para usted estar al frente de Caranty? Es un reto y una responsabilidad enorme, lograr romper la barrera de traer al mercado un producto que realmente cambia las reglas y al mismo tiempo ganar la confianza de los usuarios, es muy complicado, porque son cuestiones que te motivan y obligan a estar en constante actualización, capacitación, entender tu mercado, pero sobre todo el centrar tu atención en escuchar a los usuarios y estar cerca de sus necesidades… El equipo que trabaja en Caranty está muy consciente de ello y más cuando nuestra oferta es tan disruptiva, muy distinta a lo que hoy existe, trae cambios tan profundos que despiertan la atención, para bien y para mal.

¿Qué hábitos tiene un CEO como usted? Mi receta personal es religiosa en las mañanas. Me levanto muy temprano tengo agendado una hora de lectura, pues leo muchísimo, porque es una forma un hábito del cual aprendes de mentes grandiosas; después de leer hago media hora de ejercicio, con lo cual busco estar bien conmigo y además tratar de transmitir lo mejor a mi equipo, de predicar con el ejemplo y luego desayuno con mi hija. En general busco ser eficiente en el tiempo que tengo para cada tarea, eso es lo más importante.

¿De quién se apoya para lograr todo lo que se propone? La clave del avance es el equipo, empezando desde mi socio cofundador, Fernando, que es un complemento muy importante; tengo un gran equipo de advisors, como Alfredo Segura, exCEO de Cornershop; Rodrigo Arévalo, de Uber, etc., en general el equipo de Caranty es increíble, interdisciplinario, talentoso y definitivamente sin ellos Caranty no estaría en donde está.