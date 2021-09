Exportación de vehículos pesados cae 5.9% en agosto; tercera cifra más baja del año

Durante agosto pasado, la exportación de vehículos pesados fue de 10 mil 491 unidades, una contracción de 5.9 por ciento a tasa anual, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al respecto, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), comentó que la cifra es la tercera más bajo del año y el peor agosto de los últimos cuatro años.

Abundó en que se cayó 30 por ciento en agosto respecto a 2018, un 36.9 por ciento respecto a 2019 y 6.0 en relación al 2020.

Durante el referido mes la única categoría que creció fue la de carga-tractocamión, en 12.3 por ciento; aunque el resto de carga-pasajeros (autobuses foráneos y de pasajeros) tuvieron resultados negativos.

Las cifras de exportación estuvieron impulsadas por los datos de producción, que en agosto cayó 1.7 por ciento, con 12 mil 676 vehículos pesados.

En el acumulado de enero a agosto de 2021, la producción y exportación de camiones crecieron 28.2 y 31.6 por ciento , respectivamente.

"La industria sí se ha visto afectada por los semiconductores, pero no ha habido una planta parada por completo o un paro técnico por días o semanas. Sí se ha tenido retraso por la entrega de vehículos, algo que sucede en todo el mundo", ahondó.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) previó que el abasto de chips se reestablezca hasta el segundo semestre de 2022.

En el mercado interno, las ventas de este tipo de vehículos al menudeo avanzó 20.3 por ciento y al mayoreo 24.2 por ciento.

Miguel Elizalde solicitó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 se destine una cantidad para la movilidad en el país, pues no detectó ningún rubro en el que se le pretenda dar un monto a esta actividad.

Mencionó que presentaron al Poder Legislativo un anteproyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el cual está en el Senado y esperarían que alcance a pasar, este semestre o el siguiente, a la Cámara de Diputados.

"Que se mantenga el fondo (para la Ley), que no por una política pública de no incentivar la movilidad se elimine y que no se utilice sólo para banquetas y ciclopistas, sino también para la renovación vehicular", instó.