Fantasías Miguel: ¿Quién es dueño de la tienda que distribuye productos con que se hacen las pulseritas de Taylor Swift?

Las swifties no juegan. Todo se lo toman muy en serio cuando se trata de apoyar a una de las exponentes del pop más importantes en los últimos años a nivel mundial: Taylor Swift. No basta con que sea una gran intérprete, con que sea una reina del marketing o que también se lleve de calle a muchos como compositora, Taylor también trata de unir a sus fans y lo hace a través de un fenómeno llamado "friendships bracelets".

Estos brazaletes los realizan las seguidoras de Taylor Swift para intercambiarlos con otras swifties durante sus conciertos, una práctica que nació de una de sus canciones "You're on your own, kid", perteneciente a su último álbum Midnights. En el puente de este tema musical, Taylor dice: "Todo lo que pierdes es un paso que das, entonces, haz pulseras de la amistad. Toma el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo'.

Fue entonces que los fans comenzaron a elaborar estas pulseras con algunas cuentas con letras que formaban mensajes, para intercambiar en los conciertos de Taylor Swift, algo que hicieron de manera natural. ¿Qué tiene que ver esto con Fantasías Miguel? Pues que esta empresa se puso las pilas y aprovechó las presentaciones que tendrá Taylor en México para venderles a las seguidoras todo lo que necesitan para elaborar estas pulseras y no sólo eso, también para elaborar sus atuendos o maquillaje para ir lo más ad-hoc para estos conciertos. Hoy te hablaremos un poco de la historia de esta tienda que está en tendencia en redes sociales.

leer más Taylor Swift en México 2023: Este es el mapa del Foro Sol para qué sepas que vista vas a tener en el concierto

¿Quién es el dueño de Fantasías Miguel?

Hace más de 50 años, Miguel Litchi padre, inició un negocio en un local de apenas dos metros cuadrados, en el Centro Histórico. Ahí vendían medallas y cadenas, aunque la importación de países asiáticos, provocaron que el negocio tomara otro curso, pese a ser ya exitosos. Siguieron entonces la línea de la creatividad.

Luego del sismo de 1985, la tienda fue el único local que sobrevivió y cinco años después, comenzó su expansión en sucursales que ya manejaban las manualidades, mercería y decoración, siendo líder en el mercado nacional.

El creador de Fantasías Miguel, quizá soñaba con lo grande de una empresa, sin embargo, su sueño ya incluye más de 350 sucursales en todo el país y dan empleo a más de tres mil personas.

Lo supieron hacer para el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol. Especial

Programas que emplean a madres solteras en la CDMX

Una de las características de Fantasías Miguel, de acuerdo a uno de los hijos de Miguel Litchi, es que cuentan con un programa que apoya a madres solteras de la Ciudad de México, dándoles empleo para que puedan trabajar desde casa.

Ahora, otra de las cosas que llaman la atención, es que para aquellos Litchi que quieran entrarle al negocio, es necesario que conozcan de qué se trata y que se involucren con la gente para que sepan cómo se llevan a cabo los procesos de la empresa, desde abajo.

Lo supieron hacer para el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol. Especial

"Los hijos que quieran entrar al negocio, deben conocer toda la empresa y trabajar en cada área: cargando cajas en bodega, limpiar, hacer estrategias. Deben recorrer todos los puestos que tenemos, así se dan cuenta de lo que involucra el trabajo, lo que representa y se dan a respetar con los demás, porque es muy fácil imponer a uno de los hijos en un puesto, por ejemplo, eres director de marketing y ya, pero hay que ganarse el respeto de la gente y conviviendo con la gente es que se dan a respetar", dijo en su momento uno de los hijos del fundador Miguel Litchi.

Ahora están en boca de todos y de todas, gracias a esa estrategia que fue impuesta para que las swifties hicieran sus "friendship bracelets" con artículos que compraran en sus tiendas.