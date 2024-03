¿Quieres trabajar en el Mundial del 2026? Estas son las vacantes que FIFA tiene para ti

Muchas personas tienen el sueño de asistir a un Mundial. Ver a sus jugadores favoritos, el nivel de futbol que se presenta, las mejores selecciones del mundo... ¿Quién se perdería el espectáculo del que muchas y muchos consideran el mejor deporte del planeta? En muchas ocasiones, el tema económico no nos permite hacer el viaje para disfrutar de un evento de tal magnitud, y ahora que será en nuestro país, hay oportunidades que se presentan para no sólo asistir, sino para también recibir retribución económica, que no puedes rechazar.

En esta ocasión, la Federación Internacional de Futbol Asociación, FIFA, dio a conocer algunas vacantes para aquellos que estén interesados en trabajar en el Mundial del 2026, en el que México será sede junto a Canadá y Estados Unidos. Toda la información te la compartimos a continuación.

¿Cuáles son las vacantes que tiene la FIFA para el Mundial 2026?

Las vacantes que ofrece la FIFA son para realizarse de manera presencial en la Ciudad de México y son los siguientes:

Jefe de Operaciones Tecnológicas

​Directores Ejecutivos en el establecimiento de Relaciones

​Gerente de Sustentabilidad

​Gerente de Derechos Humanos

​Gerente en el área de Transporte y Movilidad

Las vacantes de FIFA para el Mundial del 2026 está disponibles en LinkedIn. FIFA LinkedIn.

¿Cuáles son los requisitos y cómo aplico a estas vacantes?

Para cada una de estas vacantes hay diversos requisitos que puedes consultar haciendo click AQUÍ. En ese link se encuentran todos estos puestos que la FIFA tiene disponibles para ti y así cubras alguna vacante de las que se ofrecen para el Mundial del 2026.

Para que puedas aplicar, debes tener una cuenta activa en LinkedIn, tener tu CV actualizado con todos tus datos, y asegurarte de que cumples con todos los requisitos para alguna de las vacantes. Llena el formulario sobre tus datos personales, perfil y preguntas relacionadas con tu estatus laboral y listo, estarás aplicando para una de las vacantes que la FIFA tiene para ti para el Mundial del 2026 en México.

