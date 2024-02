Fonacot rompe récord en créditos a trabajadores

Con las tasas de interés más bajas del mercado, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) registró una cifra récord en materia de créditos durante 2023, dice Salvador Gazca Herrera, director general adjunto comercial.

En entrevista con La Razón, destaca que en este sexenio van a duplicar el número de financiamientos que se entregan a los trabajadores, lo que evitó que miles de familias adquieran deuda a costos elevados.

En el marco de su 50 aniversario, el funcionario platica cómo se ha venido transformando el instituto y las diversas opciones que ya ofrece a sus afiliados.

¿Cómo cerraron 2023 en materia de financiamiento? Finalizamos con cifras récord. El año pasado entregamos un millón 686 mil créditos a los trabajadores, con un monto muy cercano a 43 mil millones de pesos, es una cifra 35 por ciento mayor a la del 2022.

¿Por qué un trabajador optaría por un crédito con ustedes? Hay varias ventajas. Primero, porque nosotros confiamos en el trabajador, al decir esto, es que, para el asalariado, el único requisito es que su empresa esté afiliada, porque es un tema de ley; considerado esto, lo único que requerimos es que tenga seis meses de antigüedad en su centro de trabajo. Con ello, ya nos puede pedir un crédito, no le solicitamos garantías, no le pedimos avales, solamente su trabajo. Otro tema muy importante es la tasa, tenemos las más baratas del mercado, tenemos un CAT (Costo Anual Total) de 25 por ciento anual, no hay otra tasa en el mercado que se le compare, incluida la banca privada. Y tercero, porque los requisitos que pedimos, además de lo mencionado, son muy básicos: comprobantes de ingreso y de domicilio, identificación oficial y estado de cuenta.

Las tasas de interés, en este momento, están en nivel récord, ¿por qué ustedes ofrecen niveles bajos? Hemos hecho reducciones en toda esta administración y ha sido posible, principalmente, porque hemos sido calificados con “AAA” (alto nivel de pago); esto nos permite salir a financiarnos con tasas muy positivas y nosotros no incrementamos estos costos, porque no tenemos un fin de lucro. Nuestra tasa promedio es de 15 por ciento, pero empezamos desde 8.9 por ciento en el crédito para la mujer. Además, en 2023 colocamos más financiamiento del que teníamos planeado originalmente, ese comportamiento también nos ayudó a absorber la presión de subir tasas.

¿Cuáles son los montos que prestan? Se otorgan hasta cuatro meses de salario del trabajador en pagos de seis, 12, 18, 24 y 30 meses.

¿Cuál es el balance en esta administración? Vamos a duplicar el número de créditos, un poco más del doble de los que se entregaron en la administración pasada.

¿Qué pasa si el centro de trabajo no está afiliado a Fonacot? Es muy importante que los lugares de trabajo cumplan con su obligación legal de estar afiliados, lo que se busca es que si un trabajador quiere un crédito y su empresa no está afiliada, primero que se acerque a su área correspondiente, a Recursos Humanos, para pedir que cumpla su requisito; si la empresa hace caso omiso a la petición del trabajador, estamos aquí para recibir su solicitud, su queja, e incluso pueden ir a la Secretaría del Trabajo, porque realmente la que tiene la atribución para multar a las empresas por no cumplir su requisito de ley es la dependencia. Ya que hay inspectores que pueden ir a los centros de trabajo, verificar que no están cumpliendo su obligación normativa y serían multados.

¿Cuáles son los mayores cambios en estos 50 años? Hemos cambiado de forma muy importante. Antes era una opción de los trabajadores para adquirir muebles y, hace unos años, cambió pensando en beneficiar y apoyar de una manera óptima, ¿De qué forma? A través de un crédito en efectivo. ¿Esto qué implicación tuvo? Que el trabajador pide un crédito Fonacot no sólo para comprar muebles, sino para lo que él necesite, creo que eso ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido el instituto. Lo segundo es que las empresas entran en obligación de ley para afiliarse a Fonacot.

Además, particularmente, en esta administración se ha hecho un gran esfuerzo para disminuir la tasa de interés y el costo de operación del organismo, buscando que el crédito sea la mejor opción para los trabajadores. La viabilidad para Fonacot es buena, porque financieramente estamos bien, no somos apoyados presupuestalmente, somos autosuficientes, no somos una carga del Gobierno, buscamos financiamiento y estamos calificados con triple “AAA”; esto quiere decir que somos una institución confiable para salir a buscar financiamiento y esto trasladarlo en buenas condiciones a los trabajadores.

¿Qué esperan para 2024? Seguir creciendo, seguir acompañando a todos los trabajadores, esperamos acercarnos todavía más a través de bancas digitales, hacer más accesible el crédito, nuestra capacidad está limitada a 105 oficinas a nivel nacional; entonces, estamos buscando otras opciones y podemos consolidar esos ejercicios en 2024 y romper, nuevamente, el récord de colocación en este año.