Gas Bienestar reducirá inflación en el corto plazo, no de manera sostenida: Banxico

La entrada en operación del Gas Bienestar y el tope de precios al gas LP tienen efectos inmediatos en la inflación; sin embargo, no se prevé que sean beneficios a largo plazo, expuso el Banco de México (Banxico).

Este martes comenzó la distribución de Gas Bienestar en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. La empresa, bajo el mando del Estado mexicano, busca ofrecer cilindros con 20 y 30 kilos completos a “un precio justo” en promedio de 400 y 600 pesos, cada uno.

Al respecto, Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, aseguró que los esfuerzos que se hagan para mantener los precios en niveles bajos, estables y sostenibles son bienvenidos.

No obstante, mencionó que “es un esfuerzo que tendrá beneficios para los hogares y se reflejará en menos variaciones anuales, sobre todo en un inicio y no de manera sostenida, pero en términos de inflación pueden tener un beneficio inicial”.

Respecto al tope de precios que estableció la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre el valor del gas LP, Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central, manifestó que hay una larga experiencia internacional que demuestra que esta acción no funciona.

Crea distorsiones en la lectura de inflación, escasez, etc; se ha visto que a la larga no es la manera más adecuada de tratar de evitar aumento en los precios. Yo diría que en el muy corto plazo sí estamos registrando una baja en la inflación, pudiera ser algo ilusorio y no creo que pudiera ser permanente