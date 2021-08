Pega en 9 estados paro de gaseras por tope de precio

El presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, Adrián Rodríguez, informó que distribuidores de gas LP continuarán por tiempo indefinido el paro que iniciaron ayer en contra del tope fijado al precio del combustible, sin fecha específica para reactivar actividades, ya que eso dependerá del diálogo que sostengan con el Gobierno federal, pues buscan igualdad de condiciones operativas en el mercado.

El Gremio Gasero Nacional convocó ayer a una suspensión de labores ante la falta de condiciones operativas por el establecimiento de máximos a los precios del combustible. El líder de los gaseros en el Valle de México dijo que no han logrado entrevistarse con las autoridades.

“La Sener no nos pudo recibir, porque dice que son instrucciones federales y no hemos podido tener comunicación con ningún tipo de autoridad. Exhortaría a que haya apertura al diálogo y pudiéramos llegar a algún acuerdo en donde todos podamos seguir trabajando de la mano”, dijo Rodríguez en entrevista.

Abundó en que la suspensión indefinida es fruto de la directriz energética a la cual fueron sujetos por medio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Una imposición federal la cual apunta a dejar sin margen operativo a todos los que somos distribuidores y comisionistas de hidrocarburos, no a las plantas”,

Los comisionistas de gas LP hicieron un llamado al Gobierno federal para atender sus peticiones, pues aseguraron que no están en contra de las autoridades, pero sí de las empresas que no son mexicanas “y les tenemos que estar manteniendo las bolsas”, pese a que no les ofrecen seguridad social ni utilidades.

Solicitaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vea por los trabajadores del gas y “si quiere realmente apoyar al pueblo que nos venda directamente. Si hay que comprarle a Pemex, se le compra a Pemex. Nosotros queremos trabajar”, mencionó un integrante del gremio gasero.

Ante el descontento generalizado por la medida que puso un tope a los precios del gas LP a nivel nacional, Adrián Rodríguez manifestó que la suspensión indefinida de operaciones contempla a todo México, porque la CRE lo aplicó al país en general.

Por ello, estimó que se sumarán a la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. Sostuvo que no buscan lucrar con el costo del gas LP, sino igualdad de condiciones operativas y que todos tengan parte en el negocio.

Luego de que se registraron tomas violentas de plantas distribuidoras y enfrentamientos, garantizó que no harán bloqueos o actos vandálicos, ya que lo único que harían es dañar más a la población.

La Asociación de Distribuidoras de Gas LP rechazó ser parte de los bloqueos e incluso solicitaron apoyo de las autoridades para que los comisionistas liberen sus plantas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y Empresas Conexas (Amexgas) también se deslindó, pero expuso que el tope de precios no garantiza una mejora en la economía familiar.

Familias desconocen precios máximos

Familias mexicanas estiman que fue una buena alternativa el imponer precios máximos al costo del gas LP, porque en los últimos meses detectaron que se había encarecido más que otros años; sin embargo, desconocen dónde pueden enterarse del valor oficial y no descartan que los distribuidores no respeten los mismos.

La familia Rojas Hernández, que habita en el Estado de México, adquiere dos tanques de 30 kilos. Antes esta misma cantidad les duraba aproximadamente dos meses, pero gradualmente disminuyó hasta sólo uno, por lo que consideraron que les vendían menos.

Prevén pérdida de 16 mil empleos

La Unión de Gaseros del Valle de México estimó que ocho mil comisionistas se quedaron sin empleo por la medida de establecer un máximo en el costo del gas Licuado de Petróleo (LP), pero si se incluye a los ayudantes en las unidades, la cifra se elevará a 16 mil repartidores del combustible sin su fuente de ingresos.

Adrián Rodríguez, presidente del gremio, explicó que los trabajadores no son empleados de las gaseras, sino parte laboral de las plantas. El desempleo se debió a que con el tope al precio se perdió el margen operativo y la medida paró más de ocho mil unidades.

“En este momento quedan desempleados ocho mil personas, más los ayudantes, serán como 16 mil personas; aparte de los 25 mil afectados directamente que son trabajadores del gremio”, ahondó.