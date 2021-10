Subgobernador Esquivel ve "inefectivo e ineficiente" elevar tasa de Banxico

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, consideró que aumentar la tasa de interés en la actual coyuntura es inefectivo e ineficiente, lo que lo llevó a ser el único que votó en contra de elevarla en la Junta de Gobierno.

Por medio de la Minuta de la Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 30 de septiembre pasado, el subgobernador Esquivel explicó que es inefectivo subir la tasa, porque no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias .

Y es ineficiente, porque el aumento sí podría afectar a la economía en varias dimensiones: consumo, inversión, crédito y finanzas públicas, manifestó el subgobernador.

lee más Subgobernador del Banxico prevé "lenta" expansión económica a partir de 2023

"Además, el aumento reduce el espacio futuro para cuando la Reserva Federal inicie el proceso de normalización de sus tasas. Anticiparse demasiado a este proceso, podría implicar que en el futuro la tasa deba llevarse a un terreno muy restrictivo para no afectar la postura relativa", señaló.

Junta de Gobierno del Banxico sube por tercera ocasión consecutiva la tasa de interés

La Junta de Gobierno del Banco de México subió por tercera ocasión consecutiva la tasa de interés para ubicarla en 4.75 por ciento, su mayor nivel desde agosto del 2020.

La decisión de política monetaria mostró que el único voto disidente fue el del subgobernador Gerardo Esquivel, ya que a diferencia de los últimos anuncios, Galia Borja coincidió con la mayoría de los integrantes.

lee más Brecha financiera entre países ricos y pobres frena la recuperación: FMI

Subgobernador Esquivel considera que elevar tasa de Banxico podría ser contraproducente

Gerardo Esquivel consideró que el aumento también podría ser contraproducente, porque subir la tasa de forma continua podrían interpretarse como señales de que la inflación tiene un carácter permanente y esto podría afectar las expectativas y al proceso de formación de precios.

"De hecho, del primer aumento a la fecha, las expectativas de corto plazo no han hecho sino aumentar, por lo que el objetivo buscado no se ha alcanzado. Así, cabría preguntarse si no sería mejor una política comunicativa que explicara con claridad la naturaleza del choque inflacionario actual, en vez de responder mecánicamente con aumentos continuos de tasas", precisó Gerardo Esquivel al exponer su voto disidente.

EASZ