Germán Larrea y Citi siguen con el proceso de compra-venta de Banamex

Grupo México sigue en la búsqueda de un acuerdo con Citigroup para la compra-venta de Banamex, afirmaron medios nacionales y distintos periodistas.

Lo anterior ocurre luego de que en redes sociales circulara el rumor de que Germán Larrea se desistía de la compra de Banamex, derivado de un descontento por la toma de las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas.

El día 11 de enero de 2022, Citigroup anunció su intención de salir de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México.

Aclaró que tras la venta de su unidad en México continuará operando su Negocio de Clientes Institucionales, incluyendo su franquicia de Citi Private Bank, en el país, a través de un banco con licencia local.

El anuncio de venta generó el interés de ocho postores, como son Banorte, Santander, HSBC, Banco Azteca, Ve por Más, Inbursa, Mifel y el empresario Germán Larrea; sin embargo, a más de un año de la determinación, sólo Grupo México estaba interesado en comprar Banamex.

Avanzada la negociación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno del proceso de la compra de Banamex por parte de Grupo México.

“Vemos con buenos ojos que se lleve a cabo esa operación, porque se está cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones sino, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a ser los de Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”, aseguró el mandatario en una de sus conferencias de prensa matutinas.