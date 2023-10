Grupo Modelo lleva la cerveza hasta tu casa con TaDa

Grupo Modelo apuesta por consolidar su papel de gigante cervecero en México con TaDa Delivery, una aplicación de entrega a domicilio que promete llevar hasta la comodidad de tu casa un vasto portafolio de bebidas frías, de forma rápida y a buen precio.

A un año de su lanzamiento, la app está disponible en 65 ciudades del país, en las cuales ofrece las cervezas clásicas, como Corona, Victoria, Modelo y Pacífico, así como las internacionales Stella Artois y Michelob Ultra, además de productos de otras marcas asociadas como Bimbo y Coca-Cola, bebidas no alcohólicas y hasta carbón para la carne asada.

“Nuestro objetivo es que tus momentos de compartir sean más cómodos, más prácticos, que tú te encargues de disfrutar y nosotros nos encarguemos de ayudarte a que esos momentos sean mejores”, comenta Rodolfo Vargas, director de Marketing de TaDa México, a La Razón.

¿Dónde está disponible esta aplicación? Estamos presentes en más de 65 ciudades del país, con la incorporación exitosa de más de 350 Modeloramas; ha sido un año de crecimiento, aprendizaje y de apalancamiento de conocimiento.

La app de Grupo Modelo también ha expandido su alcance global, entregando su propuesta de valor en las principales ciudades de 12 países, lo que nos ha llevado a tener ventas crecientes, unidades de negocio rentables y una aprobación entre los consumidores por arriba de 80 por ciento.

Esto gracias a que, por arte de magia, llevamos cervezas siempre frías, licores, refrescos, agua mineral, botanas y hasta carbón para la carne asada, con la opción de envases retornables que benefician al bolsillo del consumidor con ahorros de hasta 25 por ciento y la sustentabilidad.

Corona es una de las marcas de cerveza más consumidas en el mundo. Foto: Especial

¿En cuáles ciudades y países están? En menos de un año logramos llegar a Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Sudáfrica y Paraguay, entre otros. La ambición es seguir creciendo en México. Estamos presentes en las principales ciudades, tenemos más de 10 mil Modeloramas en el país, lo cual ha sido un gran motor de crecimiento. Estamos en urbes como CDMX, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Tuxtla, Toluca, Puebla, Querétaro y me puedo seguir así hasta llegar a las 65.

¿Cómo funciona la app? Se descarga en los dispositivos móviles con sistema operativo Android o iOS. Cualquier persona mayor de edad puede acceder a este servicio. Imagina que estás en casa, invitas a un amigo a tomar una cervecita, se corrió la voz y más cuates quieren llegar a tu casa y las bebidas no alcanzan; la solución provisional es ir a la tiendita o alguna unidad de conveniencia, pero es cargar de regreso y a lo mejor la cerveza no está fría. Esos son los dolores que nosotros queremos quitarle al consumidor. Mejor abres la aplicación, creas tu cuenta, puedes seleccionar los productos que quieres, pides en TaDa Delivery, llega el repartidor a tu casa entre 30 y 35 minutos, con el compromiso de entregarte frías tus bebidas y pagas a contra entrega, en efectivo o tarjeta, con lo cual evitas riesgos de dar tus datos bancarios al hacer el pedido. El repartidor lleva un dispositivo de pago con tarjeta para cobrar tu pedido si no deseas pagar en efectivo.

Nuestro objetivo es que tus momentos de compartir sean más cómodos, más prácticos, que tú te encargues de disfrutar y nosotros nos encarguemos de ayudarte a que esos momentos sean mejores

Rodolfo Vargas, Director de Marketing de TaDa México

¿Cuál es la comisión? Tenemos un costo de envío que varía de estado a estado, los fines de seman asciende a entre 18 y 19 pesos, entre semana un poco menos, nueve pesos, pero en algunas entidades estamos sin costo de envío por promoción. La comisión es fija, sin importar la cantidad y el monto de compra.

¿Los precios son igual que en los Modeloramas? Las promociones y descuentos están a la par del Modelorama, pero también tenemos promociones exclusivas en TaDa, incluso algunos regalos para sorprender al consumidor.

Vamos a lanzar un programa de lealtad. En este momento tenemos un plan piloto en la Ciudad de México y Guadalajara llamado Club TaDa, mediante el cual, con la acumulación de puntos, puedes intercambiarlos por descuentos, promociones y otras opciones.

Queremos ser parte de la vida de quienes están buscando hacer más fácil, práctica y cómoda la experiencia en compra de cerveza y otros productos para hacer mejor sus momentos de disfrute en casa.