IA, “tsunami” a la fuerza de trabajo: FMI

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que la Inteligencia Artificial (IA) está sacudiendo el mercado laboral mundial “como un tsunami”.

En un evento organizado por el Instituto Suizo de Estudios Internaciones de la Universidad de Zúrich, Suiza, la directora reelecta dijo que 60 por ciento de los empleos de las economías avanzadas será impactado con tecnología de IA, y que 40 por ciento de los trabajos en todo el mundo será afectado en los dos años próximos.

“Tenemos muy poco tiempo para preparar a la gente y a las empresas, la IA podría generar un enorme aumento de la productividad si lo gestionamos bien, pero también más desinformación y, por supuesto, más desigualdad en nuestra sociedad”, sostuvo.

En el estudio Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work publicado por investigadores del FMI a principios de año, se analiza la posibilidad de que la IA pueda reemplazar empleos; sin embargo, también plantea que sólo complementará el trabajo humano.

Para los investigadores, la automatización y la tecnología de la información puede afectar las tareas rutinarias, pero explican que la IA se diferencia porque sólo incide en trabajos de alta cualificación. Por lo tanto, el mayor problema lo tienen las economías avanzadas, las cuales serán las primeras en experimentar los beneficios y los daños de la Inteligencia Artificial, pues su estructura de empleo se centra en funciones cognitivas intensivas.

En el estudio también se advirtió que puede aumentar la desigualdad en los ingresos laborales si hay una complementariedad entre la IA y los trabajadores de altos ingresos, por lo que los rendimientos del capital aumentarán y por ende la desigualdad de la riqueza, pero si la productividad aumenta, también el nivel de ingreso podría incrementar para los trabajadores.