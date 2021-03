IMEF no ve condiciones para que economía de México crezca más de 4% este año

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseveró que no hay condiciones para que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crezca a tasas más altas que 4.0 por ciento, su última actualización tras prever un repunte de 3.8 por ciento el mes pasado.

El presidente del IMEF, Ángel García-Lascuraín Valero, expuso que no contemplan condiciones en México para proveer un mayor crecimiento por el lado de la inversión y el consumo, a menos que hubiera un aceleramiento importante en la implementación de la campaña de vacunación contra COVID-19, el cual avanza lentamente.

Afirmó que desde el segundo trimestre de 2019 se vio una afectación económica en el país, derivada de la falta de certidumbre jurídica que inhibió la inversión, lo cual se agravó con la crisis provocada por el COVID-19. Así, afirmó que será un sexenio perdido para México en materia de productividad.

“La recuperación económica a niveles de 2019, antes de la pandemia, se dará hasta el primer trimestre de 2024. Esto considerando una expectativa de crecimiento anual de 2.0 por ciento a partir de 2022; es decir, tardaría 15 trimestres en recuperarse. Son años perdidos”, aseveró el presidente de los Ejecutivos de Finanzas.

Añadió que desde el segundo trimestre de 2019 la economía mexicana ha transitado por un periodo oscuro , porque no se creó mayor capacidad económica, no se amplió la infraestructura productiva, no se creó empleo y todos estos factores se empeoraron con la llegada del COVID-19.

Estas declaraciones contrastan con lo estimado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien afirmó que en las próximas semanas ajustará al alza su previsión del PIB para México este año, cercano a 5.0 por ciento. Actualmente el estimado puntual es de 4.6 por ciento, con un rango entre 3.6 por ciento y 5.6 por ciento.

Asimismo, el Banco de México (Banxico) mejoró su previsión de la economía nacional a 4.8 por ciento hace unos días, debido al mejor desempeño del PIB en el último cuatrimestre del año y el crecimiento para la actividad industrial de Estados Unidos.

Al respecto, Mario Correa, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, dijo que el principal factor para la economía mexicana es la demanda externa, pues los sectores vinculados con la exportación y las cadenas productivas de Estados Unidos son las que avanzan a ritmos más acelerados.

Expuso que los programas de apoyo que está implementando Estados Unidos y el avance en su proceso de vacunación hacen que las exportaciones se incrementen al ser el principal mercado mexicano. Datos de la Oficina del Censo del país vecino del norte indican que las ventas realizadas por México crecieron 2.5 por ciento respecto al mismo mes de 2020.

Sin embargo, Mario Correa apuntó que a México le hace falta ser un mejor socio comercial para los países con los que tiene tratados, especialmente con Estados Unidos, ya que con políticas públicas como la Ley a la Industria Eléctrica reduce el atractivo del país para los inversionistas, lo cual retrasa su recuperación.

"Pero si a las empresas que hoy en día están en México no les garantizamos tener acceso a energía limpia, porque para nuestro socio comercial ese es un tema importante: energía abundante, barata y confiable, pues esas empresas van a buscar otras alternativas que no sean tan sensibles para la cadena de suministro y ojalá que no la dejemos pasar", instó.

El IMEF enfatizó en que la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promovió el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue negativa para las inversiones nacionales y extranjeras, porque se trata de un sector crítico para la competitividad del país, de las industrias y la salud de los mexicanos.