Impacto por categoría aérea, de 20 mil mdp

El impacto económico de estar por casi dos años en Categoría 2 de Seguridad Aérea, generará pérdidas a las aerolíneas mexicanas por más de 20 mil millones de pesos y casi 10 puntos porcentuales de participación de mercado, por lo que los legisladores confían que se logre la recategorizacion en abril próximo, como lo plantea la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En entrevista con La Razón, Fernando Gómez, experto en Aviación, señaló que los más de 20 mil millones de pesos que se prevé hayan perdido las empresas mexicanas, no contemplan el costo que el Gobierno federal deberá invertir para recuperar la denominación.

Al respecto, Rogelio Rodriguez, abogado del sector aéreo y catedrático de la UNAM, coincidió en que las pérdidas para las líneas aéreas serán millonarias, aunado a que la participación de mercado se ha visto mermada.

Actualmente, sostuvo, la participación que tienen las aerolíneas nacionales se encuentra entre 22 y 25 por ciento del mercado de México con Estados Unidos, cuando en los años 90 este porcentaje se ubicaba en alrededor de 60 por ciento.

Estimó que en los cerca de dos años que la aviación lleva en Categoría 2, se han perdido alrededor de 10 puntos porcentuales de participación.

El titular de la SICT, Jorge Nuño, dijo a La Razón que el Gobierno federal está realizando todas las adecuaciones para cumplir con las 48 observaciones que realizó la Federal Aviation Administration (FAA), por lo que espera que sea en abril del 2023, cuando se logre la recategorización del sector mexicano.

Rodríguez mencionó que coincide con el secretario, debido a que el calendario que dieron a conocer en la declaración conjunta, Nuño, Miguel Vallín, titular de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los grupos de trabajo, será hasta enero cuando se defina la fecha para la revisión final.

“Ahorita se formaron grupos de colaboración y de asesoria y esos mismos, son los que hemos tenido siempre; sin embargo, hasta el momento no han arrojado resultados”, detalló.

Explicó que a principios de enero dichos grupos presentarán sus preconclusiones, sin definir aún la fecha en la que se llevará a cabo la auditoria.

Por lo que en la segunda quincena de enero se definiría cuándo inicia el otro proceso de auditoria para ver si ahora sí, ya se cumplieron los requerimientos.

Ante ello, en el Senado, legisladores aseguraron que se tiene confianza en que se logre este objetivo lo antes posible.

Lucía Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, señaló a este diario que existe coincidencia en que se debe alcanzar este objetivo en el menor tiempo posible.

En tanto, para los coordinadores de Diputados de las fracciones del PAN, Jorge Romero, y PRD, Luis E. Cházaro, es positivo y alentador que México regrese a la Categoría 1 de seguridad aérea y es importante que quien encabece la SICT muestre interés y conocimiento en su nuevo desempeño.

El líder de la bancada de Acción Nacional, dijo que es para el bienestar del país, sin importar en qué circunstancia y en qué gobierno nos encontremos, lo importante es lograr recuperar ese nivel porque resulta algo de gran necesidad e interés para el desarrollo en México.

Sobre las labores, que Jorge Nuño anunció, de hacer una revisión del trabajo de la SICT, tener un aprovechamiento de la dependencia y no retrasar las obras, el líder de la bancada panista dijo que no quería adelantar vísperas; sin embargo, “yo le doy el beneficio de la duda a cualquier individuo, hay que darle un espacio para ver cómo lo está haciendo y no prejuzgar”.

El coordinador del PRD, Luis E. Cházaro, consideró que es una buena intención del titular de la SICT, se debe de trabajar por el bienestar de las y los mexicanos, debe tener bien fundamentada su labor y lo debe demostrar.

El perredista, además, conminó al secretario de la SICT a tener un mayor acercamiento con el Poder Legislativo para tener un intercambio de información sobre cuáles son las necesidades que hay en el rubro de comunicaciones y transportes.