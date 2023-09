Industria aérea rechaza reducción de vuelos en AICM

La decisión del Gobierno federal de reducir temporalmente el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) generó el rechazo generalizado de la industria de la aviación, pues advierte graves daños para pasajeros, trabajadores e inversiones del país.

Por su parte, autoridades destacaron la necesidad de aplicar esta medida, ya que no se ha logrado reducir la saturación de la terminal aérea capitalina, a pesar del primer recorte de operaciones aplicado hace un año, pues las aerolíneas sólo modificaron los modelos de aeronaves para mover más pasajeros, sin rebajar el número de vuelos.

Ante estas diferencias, algunos sectores plantean la posibilidad de aplazar la decisión de reducir la actividad aérea en el AICM, la cual entrará en vigor a finales de octubre y tendrá carácter temporal.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución por la cual se determinó reducir las operaciones totales de aterrizajes y despegues en el AICM de 52 a 43 por hora, a partir de la temporada de invierno de este año, medida que será temporal y se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en la terminal.

Señala que, aunque hace un año se redujeron las operaciones de 61 a 52 por hora, no ha disminuido la saturación en el AICM, ya que las aerolíneas modificaron los modelos de aeronaves, con lo que no sólo no se redujo el número de pasajeros, sino que aumentó de 46.2 a 52 millones de pasajeros, aumentando la problemática de la saturación.

Gráfico

Gráfico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay capacidad para mantener las operaciones de vuelos en el AICM, que presenta una saturación de 150 por ciento, lo que es un riesgo para millones de usuarios.

En su rueda de prensa matutina, anticipó que habrá inconformidades de algunas aerolíneas, pese a que los dueños de estas empresas “no cumplieron” el compromiso de reducir el número de vuelos. “Resulta que se mantiene lleno el aeropuerto y seguirá creciendo el número de operaciones porque hay más tráfico aéreo, ya se rebasó el número de operaciones que se pueden llevar a cabo”, dijo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la medida se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en el AICM, con lo que se garantizará el cumplimiento de los estándares internacionales de servicio y seguridad para los pasajeros.

“El objetivo de esta reconfiguración permitirá al AICM brindar mejor nivel de servicio y atención al público usuario e instancias que ahí operan”, destacó.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dijo que corresponde a las aerolíneas atender el descontento de los usuarios, o consecuencias en los itinerarios ante la reducción de operaciones. “Ellos (las aerolíneas) son los que se tienen que aplicar”, dijo al precisar que la Prefeco estará al tanto del tema para atender las quejas de los usuarios.

Por su parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) calificó de unilateral y arbitraria la resolución para limitar los vuelos en el AICM y alertó que afectará gravemente a los pasajeros, a destinos nacionales e internacionales y a empleados e inversionistas del sector aéreo, ya que más de mil vuelos semanales tendrán que ser cancelados a partir del 29 de octubre.

Esta postura fue secundada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que rechazó la decisión y llamó a las autoridades a “buscar conjuntamente medidas alternativas”.

“Esta decisión del Gobierno no tiene en cuenta los intereses de los consumidores ni respeta el procedimiento consultivo necesario con los operadores y usuarios, especialmente en el principal aeropuerto del país”, manifestó.

La decisión también fue cuestionada por las empresas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, al advertir que afectará a los trabajadores y a los pasajeros, así como a la atracción de inversiones y compromete la conectividad del país.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que la reducción de operaciones del AICM restará competitividad al país. “Sí nos preocupa un poquito, porque somos el país número siete en captación de turismo, además de diversas actividades económicas. Las operaciones aéreas para nosotros son muy importantes, pero estamos revisando la disposición para emitir una postura”, subrayó.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México pidió aplazar la decisión hasta que exista una mesa de trabajo en el seno del comité de horarios del AICM.