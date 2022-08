Alta inflación empobrece alimentación básica de mexicanos: Anpec

La alimentación básica del mexicano se ha empobrecido, ya que ha bajado de calidad y cantidad, debido a que la alta inflación en el país ha encarecido los productos, disminuido la capacidad de compra de la población y la ha obligado a pedir fiado, afirmó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciante (Anpec).

El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera, señaló que ahora el consumo de los mexicanos es por pieza, a granel, de baja proteína y menor volumen, con compras diarias o máximo para tres días y dejaron de comprar productos enlatados, huevos, botanas, dulcerías y lácteos.

Al dar a conocer los resultados de la “17ª Encuesta Anpec: inflación y desabasto”, informó que el ticket promedio de compra diario es ahora de 50 a 100 pesos, cuando en octubre del año pasado estaba entre 100 y 150 pesos, lo que revela una baja en la capacidad de compra de la población.

“La alimentación de los mexicanos en la época posCovid se ha empobrecido, ha bajado su calidad y cantidad, es algo que al final del día nos va a cobrar una factura mayor de no cambiar esta situación porque esta seguridad alimentaria no va llevar a tener una salud pública más frágil de la que ya tenemos y a tener problemas de salud mayores en un futuro no muy lejano”, advirtió

De acuerdo con la encuesta levantada entre mil 300 pequeños comerciantes de todo el país, refirió que los bienes y servicios que se encarecieron a causa de la inflación, que ya rebasa el 8.0 por ciento, son los de la canasta básica, las gasolinas y la luz.

En rueda de prensa, señaló que 71.7 por ciento observa que a los clientes no les alcanza para comprar la canasta básica completa, 84 le pide fiado y 76.3 ha notado que proveedores han reducido la presentación de productos y 72.6 por ciento vio un aumento en el cobro de la luz.

Además, 66.4 por ciento cree que se verá afectado por el alza de la tasa de interés, pues disminuye el poder adquisitivo de la gente, 56.4 por ciento cree la inflación va a durar más de dos años, 83 por ciento cree urgente un aumento salarial para contener la inflación y han percibido aumentos colaterales en predial, permisos y servicios públicos.

