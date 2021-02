Larry Rubin: iniciativa para eliminar outsourcing es la peor de todo el sexenio

La iniciativa para eliminar el outsourcing o la subcontratación laboral en México es la peor propuesta que se ha hecho en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque “mata” el empleo en un momento crítico por la crisis por COVID-19, afirmó Larry Rubin, presidente de la American Society.

El empresario aseguró que prohibir el outsourcing sería brutal para la economía mexicana, porque es un instrumento que se usa en el mundo entero, por lo que le restaría competitividad al país y las inversiones instaladas buscarían otros mercados con más facilidades para trabajar.

“Esta iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo al Legislativo es la iniciativa mata empleos, y eso es verdaderamente preocupante. Van a sufrir por una política pública negativa, adversa y perversa diría yo, porque verdaderamente no se gana nada”, explicó durante su participación en el foro “Impacto de la Subcontratación en la Economía”, organizado por Forbes México.

Larry Rubin comentó también que no se pudo escoger una peor iniciativa en un desastroso momento para la economía del país, porque el Gobierno no está siendo responsable con el empleo ni con la inversión.

te puede interesar En la mira para eliminar el outsourcing, 4,709 empresas

Argumentó que si las empresas mexicanas y la inversión extranjera aseguran que requieren de esta modalidad, como lo hacen diferentes partes del mundo, “yo pensaría que en estos momentos, donde se están perdiendo empleos todos los meses y se seguirá perdiendo empleo para los siguientes meses, mínimo tomen las decisiones correctas”.

OUTSOURCING, UN BOTÍN POLÍTICO

El presidente de la American Society afirmó que el intento de eliminar el outsourcing es un botín político, porque usan una situación donde están potencialmente creando un desempleo todavía mayor al que existe, para favorecer a unos cuantos.

Veo claramente como a ciertas personas les conviene, y ciertas personas que hoy están en la política, cómo les conviene el que desapareciera el outsourcing, porque quieren otras alternativas que les convenga a este pequeño grupo. Le van a pegar a la inversión extranjera en el peor momento aseveró.

Por ello, hizo un llamado a los Legisladores que discuten esta iniciativa para que escuchen a las empresas y no a los funcionarios del Gobierno, pues no son ellos los que no crean el empleo, sino la Iniciativa Privada.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham), Enrique Zorrilla, dijo que los efectos negativos de una posible eliminación del outsourcing en México, por parte de inversión canadiense, es que sería mucho más rígido el trabajar y en ese sentido se perdería competitividad.